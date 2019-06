17.06.2019 - 09:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



17.06.2019 - 09:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf der WWDC 2019 kündigte Apple an, dass man auch HomeKit-Kameras sicherer machen möchte und die Privatsphäre schützt. Dazu wird man mit iOS 13 HomeKit Secure Video einführen, wodurch die Videoübertragung beziehungsweise -analyse nicht mehr auf Server von Drittanbietern erfolgen soll. Als einer der ersten Unterstützer kündigte nun Logitech an, dass auch die Circle 2 von dem Feature gebraucht machen wird – allerdings mit einem Haken.

Ursprünglich nahm man an, dass Apples neues Sicherheitsfeature für HomeKit-Kameras mehr als nur neue Software benötigt. Beobachter gingen davon aus, dass das Feature auch neue Hardware benötigen könnte. Mit Netatmo, Eufy und Logitech kündigte Apple zudem gleich drei Partner an, die die Funktion unterstützen werden. Logitech machte nun den ersten Schritt und kündigte mit einem Post im Community Forum an, dass aktuell an der Unterstützung arbeitet und in diesem Jahr ein kostenloses Firmware-Update veröffentlichen wird, um HomeKit Secure Video mit der Circle 2 Wired nutzen zu können.

HomeKit Secure Video nur für kabelgebundenes Modell

Wie daraus zu erkennen ist, wird jedoch nur die kabelgebundene Variante unterstützt, da diese aktuell als einziges Modell HomeKit unterstützt. Die kabellose Variante setzt nämlich auf einen Energiesparmodus, um den Akku zu schonen. Jedoch wird diese von HomeKit (noch) nicht unterstützt. Dies lässt sich zwar umgehen, aber senkt damit die Akkulauf auf deutlich weniger als einen Tag.

Übrigens gibt es einen weiteren Haken, der allerdings bei Apple zu finden ist. Für den Einsatz einer Kamera unter dem neuen Feature wird nämlich mindestens ein iCloud-Abo für 200 GB Speicher benötigt. Die Videodaten zählen aber nicht gegen den Speicher, sodass hier keinerlei Verluste entstehen. Möchte man jedoch mehr als eine Kamera mit HomeKit Secure Video verwenden, wird Apples teuerstes iCloud-Abo mit 2 TB fällig.

