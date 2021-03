Live-Daten in Apple Karten? Beta von iOS 14.5 gibt interessante Hinweise

Mit iOS 6 verzichte Apple zunächst auf Google Maps und brachte seine eigene Kartenlösung auf das iPhone - mit wenig schmeichelhaftem Erfolg. Der Konzern blieb aber dran und baute die Apple Maps sukzessive immer weiter aus um zu Google aufzuschließen. Passend dazu testet man wohl eine neue Funktion.

POI mit Live-Daten

In einem aktualisierten Abschnitt im Menü "Ortungdienste", die sich in den Datenschutzeinstellungen verstrickt, befindet sich eine neue Information. Apple gibt dort an, Daten von Benutzern dann zu sammeln, wenn sie sich an einer berühmten Sehenswürdigkeit oder einem anderen "Point of Interest" befinden:

Routing und Verkehr: Während Sie unterwegs sind (z. B. zu Fuß oder mit dem Auto), sendet Ihr iPhone regelmäßig GPS-Daten, Reisegeschwindigkeits- und Luftdruckinformationen in anonymer und verschlüsselter Form an Apple, um die Crowd-Sourcing-Straße zu erweitern Verkehrs- und atmosphärische Korrekturdatenbanken. Wenn Sie eine App in der Nähe eines Sonderziels (z. B. eines Unternehmens oder eines Parks) öffnen, sendet Ihr iPhone außerdem Standortdaten in anonymer und verschlüsselter Form an Apple, die Apple möglicherweise aggregiert und verwendet, um Benutzer über diesen Punkt zu informieren von Interesse ist offen und wie beschäftigt es ist. Beschreibung aus der Beta

Die Art und Weise sowie der Wortlaut lassen darauf schließen, dass Apple analog zu der gleichen Funktion in Google Maps Echtzeit-Daten anbieten will um die Frenquenz an belebten Orten anzeigen zu können. Solch eine Funktion, die in einem Balkendiagramm aufbereitet ist, bietet Apple Karten derzeit nämlich nicht. Übrigens werden die Daten nur dann erhoben, wenn die entsprechende Einstellung unter Routing und Verkehr" unter Standortdienste -> Systemdienste aktiviert ist.

iOS 14.5 könnte knapp werden

Einschränkend muss man allerdings sagen, dass Apple derzeit noch ein einer Testphase befindet und es nicht sicher ist, ob dieses Feature tatsächlich in iOS 14.5 ausgerollt werden kann. Es ist auch denkbar, dass dies zu einem späteren Zeitpunkt passieren könnte.

Worauf ihr Euch allerdings in iOS 14.5 freuen könnt: Entsperren des iPhone mit Maske (benötigt eine aktuelle Apple Watch mit watchOS 7.4), verbesserte Transparenz bei der App-Verfolgung usw. Überhaupt wird iOS 14.5 überraschend viele neue Features bereitstellen, während in den vergangenen Jahren mit dem Update auf Version x.5 nur noch kleinere Bugfixes ausgehändigt wurden