12.08.2019 - 23:26 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Vorsicht vor billigen Lightning-Kabeln. Nein - diese zerstören euer iPhone oder iPad nicht, sondern sie forschen euch aus. So ein Kabel hat jüngst ein Sicherheitsforscher entwickelt und auf der Hackerkonferenz Def Con vorgestellt.

Lässt sich ein iPhone über ein Lightning-Kabel aushorchen? Ja meint Hacker MG, der auf der Defcon-Konferenz in Las Vegas ein solches Kabel vorgestellt hat, wie Motherboard berichtet.

Es lässt zudem ganz normal die Kommunikation zwischen iPhone und Computer zu, überträgt Daten und lädt das iPhone auch. Zudem poppt auch die Frage auf, ob man diesem Gerät vertrauen wollen, in das man es eingesteckt hat. Der normale Nutzer kann also in keinster Weise erkennen, dass es sich um ein Abhörkabel handelt, das es dem Hacker erlaubt, aus der Ferne auf den Computer zuzugreifen.

Im Kabel steckt ein kleiner Webserver samt WLAN-Modul, der sich von außen erreichen lässt. Er bietet laut dem Bericht von Motherboard die Möglichkeit, zum Beispiel das Terminal auf dem Mac zu öffnen und der Hacker kann dann alle möglichen Tools auf dem Rechner des Opfers laufen lassen.

Natürlich lassen sich auch noch ganz andere Anwendungen im Kabel transportieren. Dem Bericht nach lässt sich zum Beispiel eine Fernlöschung realisieren.

Die Kabel stellte der Hacker in seiner Küche her - eine industrielle Fertigungsmethode, Reinräume oder ähnliches sind nicht erforderlich.

Wir stellen uns natürlich die Frage, ob solche Kabel bereits eingesetzt werden - dem Bericht nach verkauft der Hacker sie für 200 US-Dollar das Stück. Das heißt letztlich, dass man nur noch Originalkabeln von Apple vertrauen kann, die man direkt vom Hersteller bezieht. Denn eines ist klar: Wird bekannt, wie die Hackerkabel genau aufgebaut sind, wird es zahlreiche Nachahmer geben.

