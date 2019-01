30.01.2019 - 21:50 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



30.01.2019 - 21:50 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Ein großes Ärgernis beim MacBook Pro sind die mangelhaften Aufrüstmöglichkeiten. Nun hat ein Crowdfunding-Projekt eine waghalsige Idee: Warum baut man die Speichererweiterung nicht außerhalb des Notebooks? Auf Indiegogo fand das bisher niemand gut.

iStorh Micro SD Card Reader heißt die Speicherweiterung für MacBook Pro mit USB-C-Anschluss. Das Gerät ist im Grunde genommen ein Kartenleser, der aber ein besonders dünnes Anschlusskabel besitzt und sehr flach gebaut ist.

Doch der Reihe nach: Der iStorh wird mittels USB-C-Stecker am Notebook befestigt. Das Flachbandkabel ist so angebracht, dass es um das Notebook herum auf dessen Unterseite geführt werden kann. Am anderen Ende befindet sich ein kreditkartenförmiger Kartenleser, in dem eine MicroSD-Karte steckt.

Die Entwickler aus Deutschland brauchen 65.000 US-Dollar für die Realisierung ihres Projekts, das sich noch in der Konzeptphase befindet. Und nun kommt es: Bisher hat niemand Geld für die Unterstützung zugesichert. Das iStorh soll auf Indiegogo 37 US-Dollar kosten und wird mit einem magnetischen Aufkleber unter dem Notebook befestigt.

Das Speicherkartenlaufwerk verarbeitet MicroSDs mit einer maximalen Kapazität von 256 GByte, obwohl es längst Modelle mit mehr Speicher gibt. Ist das ein Grund, warum die Resonanz so verhalten ist? Ist das Design einfach unpraktisch? Braucht niemand eine Speicherweiterung am MacBook Pro, weil sowieso alles in der Cloud landet?

Immerhin sind noch 30 Tage Zeit, bis das Projekt endet. Wenn das Geld noch zusammen kommt, soll die Auslieferung im Oktober 2019 beginnen. Was meint ihr? Wo ist das Problem?

