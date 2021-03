Kuo sagt OLED-Display im kommenden iPad Air sowie MiniLED für ein zukünftiges MacBook Air voraus

Das Apple-Orakel spricht wieder

Egal, für welches iPad-Modell man sich bisher entscheidet: Man bekam stets ein LCD-Panel ausgeliefert. Dies wird sich in Zukunft ändern, MiniLED für das (große) iPad Pro steht bereits in den Startlöchern. Darüber hinaus scheint Apple daran interessiert zu sein, in einem zukünftigen Modell des iPad Air auf ein OLED-Bildschirm zu setzen.