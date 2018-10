Tim Cook präsentiert sich gut gelaunt auf der Bühne in New York und führt dynamisch durch das Programm. (Bild: Apple)

Laura Legros stellt das neue und runderneuerte MacBook Air vor. Ein Geräte, das viele bereits totgesagt hatten und das nun zu neuem Leben findet. (Bild: Apple)

Der wahre Star des Tages ist allerdings das neue iPad Pro, das, so Apple, 92 Prozent der im letzte Jahr verkauften Laptops leistungstechnisch in den Schatten stellt. (Bild: Apple)

Shaan Pruden erklärt den versammelten Journalisten, was in dem neuen iPad Pro steckt. (Bild: Apple)

Diese Präsentation von Tim Cook und seinem Team war wegweisend! Wegweisender jedenfalls, als man auf den ersten Blick vielleicht annehmen mag. Vordergründig präsentierte man vergleichsweise leichte Kost: neue Macs und ein neues iPad Pro standen auf der Speisekarte. Wie zu erwarten war. Tatsächlich aber hat Apple klargemacht, dass die Zukunft des Macs im iPad liegt. Ob einem das nun schmecken mag oder nicht.

Für einen Abgesang auf den Mac ist es dieser Tage freilich noch zu früh. Viel zu euphorisch hat ein erstaunlich gut gelaunter Tim Cook dafür die erste neue Ankündigung des Tages gefeiert. Ein neues MacBook. Air. Das Gerät also, auf das ich persönlich keinen Cent mehr gewettet hätte. Fest bin ich davon ausgegangen, dass dieser Tag das Ende der Air-Ära markieren und endgültig die MacBook-Modelle (ohne Namenszusatz) übernehmen würden. Weit gefehlt! Das MacBook Air, der beliebteste Mac, wie Tim Cook nicht müde wurde zu erwähnen, lebt, wird runderneuert und nun stehen eben jene MacBook-Modelle (ohne Namenszusatz) im Abseits.

Vielleicht war ich an der Stelle mit meiner Einschätzung schlicht zu arrogant, zu abgehoben. Denn, ja, das MacBook Air ist natürlich eine Erfolgsgeschichte. Praktisch von Tag eins an. Tag eins, an dem Steve Jobs das erste MacBook Air aus einem Briefumschlag zog und der Weltöffentlichkeit präsentierte. Ein tatsächlich denkwürdiger Moment in der Apple-Historie, der in Sachen Dramatik und Ausführung nicht weit hinter der Präsentation des ersten iPhones ein Jahr zuvor zurücksteht. Wer diesen Augenblick verpasst oder inzwischen vergessen hat, kann ihn im folgenden Video erst- oder nochmals genießen.

Apple hat es geschafft, im Wesentlich das MacBook Pro (ohne Touch Bar) in ein kleineres Gehäuse zu pressen. Ja, für den Prozessor stimmt das nicht ganz. Aber ansonsten? RAM, SSD-Speicher, Retina-Display, USB-C mit Thunderbolt 3 – alles da. Anders als das Touch-Bar-freie MacBook Pro verfügt das neue MacBook Air sogar über einen Touch-ID-Sensor. Und, mal ehrlich, wem die hervorstechendsten Geschmacksnoten des MacBook Air (das geringe Gewicht und Volumen und die damit verbundene hohe Transportabilität) zusagen, der kann trotz der leichten Fehlaromen, die durch die zum MacBook Pro fehlenden 0,7 GHz entstehen, das kredenzte genießen. Zumal das Dressing, die Tubo-Boost-Geschwindigkeit von 3,6 GHz, bei beiden Geräten gleich ist. Wie weit die beiden Modelle in der Praxis tatsächlich auseinander liegen, werden Vergleichstest in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.

Ein weiterer wichtiger Punkt auf Apples Menü dieses Tages ist übrigens der Zwischengang. Alle neuen MacBook-Air-Geräte werden (wie übrigens auch der ebenfalls runderneuerte Mac Mini) aus 100 Prozent recyceltem Aluminium produziert. Ein paar Antworten bleibt der Koch hier zwar schuldig, etwa, wie oft man Aluminium eigentlich recyceln kann. Oder wie viele alte MacBooks man einschmelzen muss, um ein neues MacBook Air daraus formen zu können. Trotzdem ist die Sache an sich zunächst einmal jeden Applaus wert.

Auch bei Apple ist in Sachen Umweltschutz noch deutlich Luft nach oben, sicherlich. Aber man bemüht sich redlich, besser zu werden. Und man setzt sich die richtigen Ziele. Die Sektkorken knallen eben erst, wenn man tatsächlich die Marke von 100 Prozent verkünden kann. Chapeau!

Das iPad Pro stiehlt die Show

Ganz schön viel Gerede über Macs dafür, dass der Autor diesen gewissermaßen für tot erklärt hat, finden Sie? Zu Recht! Deshalb ändern wir das jetzt. Genauer: nicht ich, nicht wir, der Chefkoch Tim Cook selbst übernimmt diese Aufgabe während der Präsentation des Wintermenüs nur Minuten nachdem die Ovationen für MacBook Air und Mac Mini verhallt sind.

Gleich zu Anfang des zweiten Hauptgangs macht er klar, dass das iPad nicht als „Tablet-Computer“, sondern als veritabler Konkurrent zum Laptop zu sehen sei. 400 Millionen iPads habe man inzwischen verkauft. 44,2 Millionen davon im Vergangenen Jahr. Mehr iPads also, als HP, Lenovo, Dell und Co. im gleichen Zeitraum Notebooks verkauft hätten.

Ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen? Vielleicht. Aber Apple hat ein paar gute Argumente für diese Sichtweise auf seiner Seite. Namentlich das neue iPad Pro. Dieses kommt jetzt in drei Geschmacksrichtungen. Das schon bekannte 10,5-Zoll-Modell bleibt unverändert auf der Karte. Komplett neu ist ein Modell mit 11-zölligem Display, das jedoch in einem Gehäuse sitzt, das der Größe des alten 10,5-Zoll-Modells entspricht. Das Modell mit 12,9-zölligem Display bleibt erhalten, wird dabei runderneuert und steckt jetzt in einem kleineren Gehäuse.

Die neu vorgestellten Modelle verfügen dabei über deutlich mehr Power. Spürbar ist das nicht nur aber vor allem im Grafikbereich. Hier ist das neue iPad Pro mal eben doppelt so fix unterwegs wie das Vorjahresmodell. In Sachen CPU-Leistung sei das neue iPad Pro außerdem schneller als 92 Prozent aller in den letzten zwölf Monaten verkauften portablen PCs. Eine beinahe unglaubliche Zahl. Klar, viele Käufer greifen zur billigen Discounter-Ware, die schon irgendwie ihren Zweck ein bisschen erfüllt, und eben nicht zum vermeintlich überteuerten Bio-Apfel. Dennoch ein beachtlichter Wert!

Als Nachtisch präsentiert Apple diverse Leckerbissen. Das neue iPad Pro verfügt über einen USB-C-Anschluss, an den man mehr Geräte anschließen kann, als jemals an einen Lightning-Anschluss. Zum Beispiel Musikinstrumente, Docks oder einen Monitor mit 5K-Display.

Wer dann noch nicht satt ist bekommt, natürlich gegen Aufpreis, einen Nachschlag. Ein neuer Apple Pencil, der wegen seiner überarbeiten Form endlich nicht mehr wegrollt, magnetisch am iPad Pro befestigt und dabei sogar induktiv geladen werden kann. Und eine neue Tastatur.

Aber das iPad ist immer noch kein Mac!

Steht deshalb der Tod es Macs bevor? Nein, sicherlich nicht. Aber für mehr Menschen denn je, ist das iPad (Pro) eine echte Alternative. Es wird immer Profi-Anwender geben, die mehr Power, einen größeren Bildschirm, et cetera benötigen. Das beste Indiz dafür, dass auch Apple weiterhin am Mac festhält? Xcode, die Entwicklungsumgebung für iPhone- und iPad-Apps läuft nach wie vor nicht auf einem iPad. Man kann also nicht auf einem iPad für das iPad programmieren. Allein dafür benötigt man also schon einen Mac.

Hierin erklärt sich auch ein Stück weit die Einschränkung aus der Überschrift dieses Beitrags. Braucht Apple wirklich noch Intel? Spätestens die Leistungsfähigkeit des neuen iPad Pro würde auch jedem potenziellen Käufer des MacBook, MacBook Air und wohl auch zumindest der schwachbrüstigeren MacBook-Pro-Modelle genügen.

Waren Macs mit ARM-Prozessoren bislang vor allem ein feuchter Traum von Technik-Fans, sind sie nun eine in greifbare Nähe gerückte Realität. Vielleicht noch nicht für die Mac-Spitzenmodelle mit einem „Pro“ im Namen. Für die ganz normalen Anwender, die die breite Masse unter Apples Kunden darstellen, könnte Apple indes ohne weiteres den Schalter umlegen, ohne, dass dies mit spürbaren Leistungseinbußen einherginge.

Fader Beigeschmack

So Opulent das Apple-Mahl auch war, ein paar Haare in der Suppe sollen nicht unerwähnt bleiben. Deutlich über 1.000 Tage hat es gedauert, bis Apple den Mac Mini erneuert hat. Und auch das MacBook Air war zuletzt, gelinde gesagt, keinem regelmäßigen Update-Zyklus unterworfen. Schön wäre eine klare Ansage gewesen, dass man nicht vorhabe, diese Produkte weiterhin nur sporadisch zu pflegen.

Auch ein Gruß aus der Küche in Form der schon lange angekündigten neuen AirPods oder der Ladematte, mit der man mehrere Apple-Geräte parallel kabellos laden kann, blieb aus. Hier muss Apple wirklich eklatante Rezeptfehler ausfindig gemacht haben. Schließlich wird man nicht aus Freude über die Spekulationen von Journalisten und Fans auf das Weihnachtsgeschäft mit diesen Accessoires verzichten.

Fazit

Apple hat die mit Abstand kurzweiligste Darbietung der letzten Jahre hingelegt. Das lag auch an einem blendend aufgelegten Tim Cook, der sein Team zielsicher wie eh und dynamisch wie nie durch das Programm steuerte. Apple und seine Veranstaltungen waren in diesem Jahrtausend nie langweilig, aber eben auch schon länger nicht mehr so unterhaltsam wie heute. Und das ist ein gutes Zeichen!

Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass Apple uns heute einen tiefen Einblick in die Zukunft gewährt hat. Das iPad wird oft verkannt und belächelt, weil es all zu deutlich im Schatten des iPhone steht. Dabei ist nicht Apple mit der Positionierung des iPad im Irrtum. Vielmehr wählen die spottenden Betrachter den falschen Blickwinkel. Das iPad spielt für Apple nicht in einer Liga mit dem iPhone und anderen Smartphone und „Phablets“, sondern steht in Konkurrenz zu Laptops – und führt diese Spielklasse – zumindest nach eigener Metrik – sogar an. Man kann an dieser Sichtweise Details bemängeln, verkehrt ist sie allerdings nicht.