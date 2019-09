30.09.2019 - 12:38 Uhr Geschrieben von Frank Krug



Die letzte Rate eines Rückzugs. Mit dem Abgang von Apples Design-Chef Jonathan Ive zerbricht eine Beziehung, die schon seit mehreren Jahren nur noch am seidenen Faden hing. Das jedenfalls erklärt Frank Krug in seiner Kolumne für Mac Life.

Nach dem Tod von Steve Jobs 2011 haben sich viele zu trösten versucht, indem sie sich sagten, dass ja zumindest Jonathan Ive noch da wäre und dem Unternehmen erhalten bliebe. Der Verbleib Ives, dessen Designsprache Apple geprägt hat, nährte die Hoffnung, dass es trotz des großen Verlusts zumindest gestalterisch wie gehabt weitergehen würde – schließlich waren Jobs und Ive Brüder im Geiste. Gemeinsam schlenderten sie über den Apple-Campus im Silicon Valley und entwickelten plaudernd die ersten Ideen zu vielen technischen Errungenschaften, die den digitalen Lebensstil bis heute prägen.

Ive schuf Produkte, die durch ihre Einfachheit und Schnörkellosigkeit überzeugen. Ihre Schönheit ergibt sich aus der Reduktion auf das Wesentliche. Dass sich hinter der schnörkellosen Oberfläche ein komplexes System verbirgt, war ganz im Sinne von Steve Jobs. Man kann sich gut vorstellen, wie die beiden sich wechselseitig inspiriert und gegenseitig hochgeschaukelt haben. Allzu gern würde ich all die „ungelegten Eier“ betrachten, die aus dieser außergewöhnlichen Beziehung hervorgegangen sind. Voraussichtlich wäre bereits ein Bruchteil dessen um ein Vielfaches spannender als Apples Entwicklungen der letzten fünf Jahre.

Die Abschiedsworte Jonathan Ives, der wiederholt beteuerte, Apple nicht im Streit, sondern im Frieden zu verlassen, deuten zwischen den Zeilen darauf hin, dass die Beziehung zwischen Apple – in Person von Tim Cook – und ihm selbst schon seit geraumer Zeit zerrüttet war. Wie viele gemutmaßt hatten, konnte Apple den Verlust von Steve Jobs nie wirklich kompensieren. Cook, der „Buchhalter des Erfolgs“, passt nicht so recht zu Ive, dem Visionär.

Aber das Wachstum und die Innovationskraft eines Unternehmens messen sich eben nicht nur an den Börsenwerten. Was ebenso zählt, ist die Fähigkeit, quer zu denken. Den anderen einen Schritt voraus zu sein. Und aus diesem Vorsprung Produkte zu entwickeln, die der Zeit ihren Stempel aufdrücken. Jobs und Ive waren das ideale Paar, um dies umzusetzen. Die beiden bedingten sich gegenseitig. Sie gaben sich immer wieder wechselseitig Impulse. Das Vakuum, das Steve Jobs hinterließ, hat dann aber über kurz oder lang auch Jonathan Ive die Energie entzogen. Gerüchten zufolge beklagen sich Apple-Mitarbeiter hinter vorgehaltener Hand, dass sie seit Jahren nur noch Updates bestehender Produkte entwickeln. Mit dem Abgang von Sir Jonathan Ive hat sich die Chance, dass sich daran in den kommenden Jahren etwas ändern wird, sicherlich nicht verbessert.

