Können Windows-Spiele jetzt einfach auf den Mac portiert werden?

Am Rande der World Wide Developer Conference (WWDC 2020) hat Apple ohne viel Aufsehen Metal-Entwicklerwerkzeuge für Windows 10 freigegeben. Damit kann die Metal Shading Language (MSL) unter Windows in Metal Library Objects für Apple-Plattformen kompiliert werden.

Um einem gängigen Irrtum entgegenzutreten: Auf Knopfdruck lassen sich Windows-Spiele so nicht auf den Mac portieren – weder mit den neu vorgestellten Tools noch mit anderen Werkzeugen.

Was nutzt das dem Spieleentwickler?

Letztlich können mit den Tools Spiele für macOS und iOS und tvOS nun auf Windows-Rechnern entwickelt werden. Leider braucht es am Ende immer noch einen Mac, um die Software zu signieren und vor allem zu testen.

Warum hat Apple das gemacht?

Das liegt an den Gegebenheiten, die nach dem Umstieg auf die ARM-Plattform herrschen werden. So läuft kein Boot Camp mehr auf Macs, die mit Apple Silicon ausgerüstet sind – und damit auch kein Windows mehr. Auch die Virtualisierungslösungen wie Parallels werden nicht mehr laufen, so dass sich auch auf diesem Wege kein Windows mehr nutzen lässt. Damit nun nicht alle Spieleentwickler, die Windows nutzen, von Macs abgekoppelt werden, hat sich Apple zu diesem Schritt entschlossen.

Entwickelst du auf der Windows-Plattform für den Mac oder hast es vor? Kannst du uns deine Eindrücke schildern?