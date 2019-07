07.07.2019 - 09:57 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Jeff Williams (Bild: Apple)

Das Wall Street Journal hat die Bedenken aufgegriffen, dass der Maschinenbauer Jeff Williams nun für das Management der Apple-Designteams für Soft- und Hardware verantwortlich ist. Es stellt sich heraus, dass Williams bereits bei der Apple Watch in der Produktentwicklung beteiligt war.

Jony Ives Nachfolger Jeff Williams hat es nicht leicht. Kaum wurde die Personale bekannt, hagelte es Kritik. Ein Manager, der mehr mit Tabellenkalkulationen und Verhandlungen zu tun hat und dessen Hintergrund ein Ingenieurstudium ist, soll nun die Kreativteams leiten? Doch Williams, der seit 2015 Chief Operating Officer von Apple ist, hat sich schon früher in der Produktentwicklung einen Namen gemacht. Doch das ganze hat natürlich auch Risiken: Noch nie wurde die Produktkreation direkt von jemandem geleitet, der aus der Planung, Beschaffung und Logistik kommt.

Nach Recherchen des Wall Street Journals war Williams bereits zuvor tiefer im Produktentwicklungsprozess tätig als Tim Cook. Er habe Interesse am Look and Feel der Produkte gezeigt und half, die Apple Watch von einem modischen und fitnessorientierten Produkt, das mit dem iPhone verbunden ist, zu einem Produkt machen, das autonom funktioniert und über mehr Gesundheitsfunktionen verfügt.

Aktuell wächst der Druck auf Apple, neue Produkte zu lancieren, die erfolgreich sind und nicht so aussehen, wie die alten. Die letzten iPhones sahen sich sehr ähnlich, die AirPods 2 sind optisch nicht von den Vorgängern unterscheidbar und die Apple Watch ähnelt den Vorgängern trotz etwas vergrößertem Display immer noch so stark, dass sich Neukunden kaum von den Altkunden differenzieren können. Die MacBook Pro sind optisch seit 2016 praktisch unverändert geblieben. Und außerdem muss sich niemand Sorgen machen, dass Williams die Rolle von Ive alleine ausfüllen muss. Ihm steht Evans Hankey als Vizepräsidentin des Industriedesignstudios zur Seite, die seit rund 12 Jahren dort tätig ist. Dazu kommt das Software-Designernteam unter der Leitung von Alan Dye, der dort seit 2006 tätig ist.

Wenn Williams seine Sache gut macht, gilt er als aussichtsreicher Kandidat, Tim Cook eines Tages als Apple-Chef zu beerben.

