12.08.2018 - 19:26 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



12.08.2018 - 19:26 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple spielt mit der Gedanken iPhones zum Ausweis-Ersatz zu machen. Schon jetzt sind Smartphones bekanntlich sehr persönliche Geräte, aber als Pass lassen sie sich noch nicht nutzen. Das will Apple ändern, wie das Unternehmen in einem Patentantrag beschreibt.

Apple will unsere iPhones zu Pässen umfunktionieren. Das geht aus einem kürzlich entdeckten Patentantrag hervor, in dem das iPhone mittels RFID das Potenzial erhält, als Reisepass verwendet zu werden. Die Patentschrift erwähnt auch, dass es immer mehr e-Pässe auf der Welt gibt, die mit einem Chip versehen sind, der Informationen über die Person enthält, wie Name, Geburtsdatum, Herkunftsland und so weiter. Das heißt allerdings auch, dass das, was Apple vorschlägt, nicht gerade neu ist.

Natürlich müsste man sich über die damit verbundenen Sicherheitsprobleme Gedanken machen, da unsere Smartphones anfällig für Hacks, Malware, Diebstahl, Verlust und ähnliches mehr. Macht es daher wirklich Sinn, dass man sie für so etwas Sensibles wie einen Pass verwendet?

Lesetipp Elektronischer Personalausweis soll automatisch aktiviert sein Bisher verwendet kaum jemand den elektronischen Personalausweis – obwohl dieser bereits vor rund sechs Jahren eingeführt wurde und von der... mehr

Apple will zur Absicherung der Daten das Secure Element verwenden. Die Importfunktion der Personaldaten soll natürlich erst erfolgen, wenn die Behörde die Erlaubnis dazu erteilt. Dies könne ihm Rahmen eines Zertifzierungsprozesses erfolgen. Die Daten sollen nicht jedermann zur Verfügung stehen sondern vom Nutzer durch ein biometrisches Merkmal freigegeben werden. Beim iPhone X könnte das Face ID sein, bei anderen Geräten Touch ID.

Ob Apple wirklich diesen Plan verfolgt, wie er im Patentantrag beschrieben wird, ist nicht absehbar. Oftmals enden Patente damit, dass der Konkurrenz ein bestimmter Lösungweg verbaut wird und nicht, um ein Produkt wirklich auch den Markt zu bringen.

Produkthinweis TRAVANDO Geldbörse mit Geldklammer DUBAI klein Geldbeutel Slim Wallet Männer Münzfach RFID Portemonnaie Portmonaise Herren Kreditkartenetui Brieftasche Portmonee Kreditkartenhalter Geschenk Kartenetui Preis: 39,94 €

Anzeige