06.03.2019 - 15:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mittlerweile kann ein iPhone oder iPad gerne mal mehr als 1.000 Euro oder gar 1.500 Euro kosten. Viele geben daher stets große Acht auf die Geräte. Sie werden mit Hüllen vor Stürzen oder kleineren Kratzern geschützt und beinhalten viele persönliche Informationen. Von manchen Nutzern kann man sogar behaupten, dass sie das Smartphone nie aus der Hand legen. Umso ärgerlicher wäre es da, wenn man es doch mal weglegt und es gestohlen wird. Aber wurde es das auch?

Wenn Sie glauben, dass Ihr iPhone, iPad oder Mac gestohlen wurde, dann könnten Sie vermutlich falschliegen. Den Daten des Sicherheitsunternehmens Prey zufolge ist die Chance deutlich größer, dass Sie Ihr Gerät nur verlegt haben. Das Unternehmen bietet nämlich seit einiger Zeit die „Prey-App“ an. Dabei handelt es sich um eine verbesserte Version von „Find my iPhone“. Sie lässt sich mit wenigen Handgriffen auf dem iPhone, iPad und sogar Mac installieren und verfügt über ein Geofencing-Feature, sodass ein Alarm losgeht, sobald ein vordefinierte Ort verlassen wird. Daneben wird ein Foto vom Dieb aufgenommen sowie eine Nachricht auf dem Display eingeblendet.

Das iPhone bleibt aus Versehen Zuhause liegen

Im Laufe der Zeit konnte das Unternehmen interessante Daten über die Verwendung der App sammeln. Dabei kam man zu einem interessanten Ergebnis. Viele Nutzer, die das Gerät in den „Verloren-Modus“ versetzt haben, verlegten Ihr iPhone nur. Dabei handelt es sich um 69,12 Prozent. In weniger als einem Drittel der Fälle handelte es sich tatsächlich um Diebstahl (Taschendiebstahl, Überfall oder Einbruch). Am meisten wurde es dabei schlicht Zuhause vergessen. Allerdings ist es auch dort nicht immer sicher. Laut den Daten gab es dabei eine alarmierend hohe Anzahl an Diebstählen durch Familienmitglieder oder Bekannte.

Der ausführliche Bericht beschreibt jedoch auch einige witzige Begebenheiten. So hatte ein Nutzer das Smartphone nach einer durchzechten Nacht im Kühlschrank abgelegt. Ein anderer hatte das weiße Telefon auf einem weißen Tisch zurückgelassen, weil er es nicht mehr gesehen hatte.

Haben Sie Ihr iPhone, iPad oder Mac schon einmal durch eine Unachtsamkeit verloren oder vergessen?

