iPhone SE: Das richtige iPhone zur richtigen Zeit

Am 31. März 2016 erreichte das erste iPhone SE Deutschland und war eine kleine Revolution. Erstmals hatte Apple ein neues iPhone vorgestellt, dessen Attraktivität gegenüber potenziellen Käufern auch, wenn nicht gar vor allem im Preis bestand. Überraschen konnte Apple darüber hinaus mit der Tatsache, dass das „Billig-iPhone“ technisch den damaligen Top-Modellen in vielem ebenbürtig war.

In der aktuellen Corona-Krise merken wir gerade alle zusammen einmal mehr, dass sich der Mensch recht schnell an praktisch alles gewöhnen kann. Bei einigen geht das schneller, bei anderen langsamer und natürlich gibt es auch Ausnahmen. Aber genauso, wie es auf einmal normal geworden ist, nicht dicht gedrängt an der Supermarktkasse zu stehen und nicht mehr im 30-Sekundentakt den Einkaufswagen des Hintermanns in die Kniekehlen geschoben zu bekommen, so normal ist auch das iPhone SE geworden. Und damit steigen die Ansprüche.

Höher, schneller, weiter aber gefälligst günstig!

So finden wir uns in der absurden Situation wieder, dass ein Gerät, nachdem sich die meisten noch vor wenigen Monaten die Finger geleckt hätten, auf einmal nicht mehr gut genug ist. Zumindest entsteht dieser Eindruck, wenn man sich in einschlägigen Foren und Facebook-Gruppen umschaut oder sich gar in die Kommentarspalten größerer Online-Magazine und von Youtube traut. Keine Face ID? Kein OLED-Display? Nur eine Kamera? Wahlweise ein zu großes oder zu kleines Format? Allein auf den unvermeidbaren Kommentar, dass es das mit Steve nicht gegeben hätte, warte ich noch.

Dabei sind all diese Vorwürfe so sonderbar, so absurd, wie sie nur sein könnten. Denn das neue iPhone SE ist mal eben 320 Euro günstiger als das iPhone 11 und unterbietet das iPhone 11 Pro um satte 670 Euro. Natürlich sind da Kompromisse unabdingbar. Und Apple hat dabei die richtigen Entscheidungen getroffen!

Es meckern die Falschen

An vorderster Front der Pöbler stehen ohnehin diejenigen, die gar nicht zur Zielgruppe für das iPhone SE gehören. Die Hardcore-Fans, die immer das neuste Modell haben wollen und sowieso schon Stunden nach Erwerb des neuesten Gadgets nicht mehr zufrieden damit sind.

Apple hat ein iPhone vorgestellt, das wieder für drei, vier oder gar mehr Jahre technisch wird Schritt halten können. Dabei ist es nicht einmal auf das Wesentliche reduziert, sondern bietet deutlich mehr als die meisten Käufer dieses Modells je ausreizen werden. Und ja, wer sein iPhone primär als Kamera benutzen möchte, der muss tiefer in die Tasche greifen und ein besseres Modell kaufen, ist dann aber auch nicht mehr Teil der Zielgruppe. Der Begriff „Zielgruppe“ impliziert doch bereits, dass ein Produkt nicht für alle gleichermaßen sinnvoll ist.

iPhone SE: Das richtige iPhone zur richtigen Zeit

Zu behaupten, dass dieses iPhone das ist, was die Welt jetzt braucht, wäre natürlich vermessen. Aber es ist immerhin das iPhone, auf das viele Menschen gewartet haben. Jene nämlich, die sich mit den Preisen und Formaten der aktuellen Top-Modelle nicht anfreunden können, aber auch kein altes iPhone 8 kaufen wollen.

Außen vor bleiben lediglich jene, die auf ein iPhone im Gehäuse von iPhone 5/5s und SE (2016) gewartet haben. Die Zeiten kleiner iPhones sind nun endgültig passé. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber zu berichten, dass man sich rasch an größere iPhones gewöhnt und sie schnell nicht mehr missen möchte.

Für Fans des grundsätzlichen Designs des alten iPhone SE, das ein kleines Revival beim iPad Pro feiern durfte, biete ich noch die Theorie an, dass Apple jetzt natürlich kein iPhone dieses Stils veröffentlichen konnte, wenn man im Herbst doch die neuen Top-Modelle in diesem Design auf den Markt bringen und es dann noch als neu verkaufen können will. Zumindest ist das meine bescheidene Hoffnung und mein frommer Wunsch für das iPhone 12.