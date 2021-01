iPhone 13: Neuer Leak verrät Speichergrößen und mehr

Aktuell dürfte sich Apples iPhone 13 noch in der Prototypenphase befinden und kann entsprechende Änderungen durchlaufen. Allerdings dürften die Tests schon in Kürze abgeschlossen sein, sodass Testproduktionen anlaufen können. Wie nun der Leaker Jon Prosser in Erfahrung bringen konnte, soll es einige Veränderung beim neuen Modell geben.

Mehr Speicher für das iPhone 13

Laut dem Leaker soll Apple derzeit noch verschiedene Prototypen testen. Zwar sollen sie noch nicht final sein, aber er möchte erfahren haben, dass nicht wenige davon mit einem Speicher von einem TB ausgestattet sind, sodass diese neue Speicheroption bereits als sehr wahrscheinlich gilt.

Ein solcher Sprung wäre nicht ungewöhnlich. Noch 2015 ließ sich das iPhone 6s mit maximal 128 GB bestellen, während schon das iPhone 7 mit bis zu 256 GB daherkam. Zwei Jahre später verdoppelte Apple die größte Speicheroption erneut, sodass man seither iPhone-Modelle mit bis zu 512 GB auswählen kann. Dies gilt auch noch für die iPhone-12-Modellreihe, wobei man hier schon bei den Pro-Ausführungen den Basisspeicher verdoppelt. Apple könnte daher tatsächlich auch das Spitzenmodell auf 1 TB anheben. Ob dies jedoch als vierte Option hinzukommt oder ob Apple es weiter absetzt, sodass es nur 128 GB, 256 GB und 1 TB gibt.

Eine kleinere Kamerakerbe – aber wie?

In seiner aktuellen Ausgabe von Front Page Tech spricht Prosser auch über die Kamerakerbe, die seit 2017 die Front des iPhones ziert. Dabei führt der Leaker aus, dass er bereits eine CAD-Aufnahme des iPhone 13 sehen konnte. Diese zeigt einen kleineren Kameraauschnitt im Bildschirm. Allerdings fällt dieser – anders als bislang angenommen – nicht schmaler aus. Vielmehr könnte er sich nur etwas nach oben verlagern und somit vertikal mehr Platz schaffen. Die Breite soll zum Frust von Prosser unverändert bleiben.

Dass man dem Leaker durchaus Gehör schenken sollte, verdeutlich die Website AppleTrack mit ihrem Leaderboard. Darauf sichert sich Prosser aktuell den 6. Platz vor dem Analysten Ming-Chi Kuo. Laut der Seite lag Prosser zu 79,2 Prozent richtig mit seinen Aussagen.

Was haltet ihr von den jüngsten Gerüchten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

