iPhone 12 Pro Max ist eines der besten Smartphones 2021

Was dem Deutschen seine Stiftung Warentest ist, ist dem Amerikaner sein Consumer Report. Hier werden also aus Sicht der Verbraucher Geräte getestet und entsprechend bewertet. Dabei schneidet das iPhone 12 Pro Max überraschend gut ab und belegt den Spitzenplatz.

Überraschender Spitzenplatz für das iPhone 12 Pro Max

Das iPhone 12 Pro Max ist von Consumer Reports nicht nur als eines der besten Smartphones 2021 bewertet worden, es wurde auch als "das beste iPhone" bezeichnet, was es zu kaufen gibt. Das ist insofern überraschend, weil Consumer Report bisher selten das High-End-Modell eines iPhone für die breite Masse empfiehlt.

Dieses Jahr gestaltet sich das etwas anders, und das trotz des Preises von 1.099 Euro, was es zudem auch deutlich teurer als das iPhone 12 Pro mit einem Preis von 829 US-Dollar ist. In seiner Analyse spricht Consumer Report davon, dass die Vorteile des 12 Pro Max den Aufpreis deutlich überwiegen:

Während das 12 Pro Max Sie 100 Dollar mehr kostet als sein kleineres Geschwister, das iPhone 12 Pro, bietet es ein Mehr an Akkulaufzeit, ein etwas größeres Display und eine 2,5-fache Zoomkamera, die Sie der Action nur ein Haar näher bringt als die 2x-Kamera des 12 Pro. Auf der anderen Seite ist die Max-Version deutlich schwerer und kann selbst für Menschen mit langen Fingern schwer einhändig zu verwenden sein. Wenn Sie sich vor sperrigen Telefonen hüten, sind Sie mit dem 12 Pro vielleicht glücklicher. Fazit von Consumer Report zum iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro überflügelt seinen Nachfolger

Noch ein spannendes Detail am Rande: Das iPhone 11 Pro liegt mit Ergebnissen von 85 bzw. 84 Punkten hauchdünn vor dem iPhone 12 Pro, was überraschend ist. Ebenfalls etwas verblüffend, das iPhone 12 liegt mit 79 Punkten einem Punkt vor dem iPhone 12, welches auf 78 Punkte kommt. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil sich das 12 Mini bei Weitem nicht so gut verkauft und deutlich hinter den Erwartungen zurückliegt.

Unter Android ein ähnliches Ergebnis

Unter Android zeichnet sich ein ganz ähnliches Bild, wenngleich es hier eine Vielzahl an Herstellern gibt. Auch hier bekommt mit dem Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G als eines der teuersten Android-Smartphones den Spitzenplatz zugesprochen. Bei den Budget-Smartphones bekam das OnePlus Nord 5G die Auszeichnung als beste Wahl, unter anderem aufgrund seiner Akkulaufzeit von 41,5 Stunden bei der Video-Wiedergabe.