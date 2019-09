27.09.2019 - 12:48 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Warnung bei Fremd-Display (Bild: Apple)

Auf iPhone 11, 11 Pro und iPhone 11 Pro Max gibt es einen neue Warnung. Diese Modelle erkennen Drittanbieter-Displays nach einer Reparatur und warnen den Nutzer vor dem Gebrauch. Dies stellt Apple in einem neuen Support-Dokument informierend heraus. Betroffene Geräte werden nicht gesperrt. Im Vordergrund steht der offizielle Service, den Apple zuletzt auch auf unabhängige Werkstätten ausgeweitet hatte.

Nach einer Reparatur erkennen die Modelle iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max, ob ein von Apples autorisiertes Display eingebaut wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, erscheint ein warnender Hinweis, der auf den nicht korrekt ausgeführten Service verweist. Betroffene Geräte werden nicht gesperrt. Vielmehr steht die Qualität der verwendeten Service-Teile und die Service-Qualität insgesamt im Vordergrund.

In den ersten vier Tagen erscheint die Warnung auf dem Sperrbildschirm. In den Einstellungen ist sie insgesamt 15 Tage prominent sichtbar. Danach kann die Warnung in Einstellungen > Allgemein > Info angezeigt werden.

Denn im neuen Reparaturprogramm liefert Apple Original-Ersatzteile für iPhones künftig auch an freie Werkstätten. Daher gibt es keinen Grund mehr, Ersatzteile zu verwenden, die nicht zu 100 Prozent den von Apple vorgeschriebenen Spezifikationen entsprechen. Nicht zuletzt denkt Apple auch an das Recycling durch seine Recycling-Roboter, die hunderte Geräte in kurzer Zeit zerlegen können. Werden Fremd-Teile verwendet, dann kann es passieren, dass der Roboter durch falsche Schrauben am Gerät blockiert wird.

Zudem erkennen auch ältere iPhone-Modelle den Einbau von Drittanbieter-Akkus und können dies im Apple-Service anzeigen. Mit gegebenenfalls etwas teureren Original-Teilen bleibt man auf der sicheren Seite, zumal deutlich mehr Service-Stellen von Apple versorgt werden mit Original-Ersatzteilen.

