Die meisten Menschen, die wir kennen und die ein iPad besitzen, lieben es. Es ist leicht zu bedienen, eignet sich ob des großen Bildschirms deutlich besser zum Medienkonsum als das iPhone und kann in vielem den Laptop – egal, ob MacBook oder Windows-PC – ersetzen. Vor allem dann, wenn die Ansprüche nicht allzu groß sind.

Wer ein Gerät benötigt, um Fotos zu sortieren, Mails zu beantworten, kleine Filmchen zu schneiden oder am firmenweiten Chat zu partizipieren, ist schon seit mehreren Jahren mit einem iPad bestens gerüstet. Wer aber im Regelmaß komplexeren Tätigkeiten nachgeht, stößt doch zu oft an die Grenzen des Machbaren, um voll auf ein iPad zu setzen. Dann nämlich ist es schnell wieder 2010: Steve Jobs präsentiert gerade das iPad und erklärt, dass es zwischen dem iPhone und dem Mac sehr wohl noch Platz für ein weiteres Gerät, eben das iPad, gäbe – eine Ergänzung also zu B...