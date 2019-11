iOS 13.3: Safari unterstützt NFC und USB-Geräte für mehr Sicherheit

Schon seit einigen Jahren raten Experten dazu die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Logins und dergleichen zu verwenden. Bei Apple und anderen Anbieter ist der zusätzliche Sicherheitsmechanismus mittlerweile sogar zur Pflicht geworden. Anstatt nun auf SMS-Codes, Banner-Einblendungen oder Photo-TANs zu setzen, gibt es auch dedizierte Hardware zur Authentifizierung. Beispielsweise hat Anbieter YubiKey mehrere Geräte im Angebot. Die Sticks werden einfach mit Ihrer Hardware verbunden und dienen dann als zusätzliche Authentifizierungsmethode. Verwenden Sie das Geräte nicht mehr, ziehen Sie den Stick einfach ab.

Mit macOS und Safari 13 unterstützt der Mac diese Möglichkeit bereits seit einiger Zeit. Auf dem iPhone und iPad wird Apple das Feature in Kürze für Safari mit iOS 13.3 nachreichen. Der Update-Beschreibung zufolge werden alle NFC- USB- und Lightning-Sicherheitsschlüssel in Safari unterstützt, die FIDO2-kompatibel sind:

Now supports NFC, USB, and Lightning FIDO2-compliant security keys in Safari, SFSafariViewController, and ASWebAuthenticationSession using the WebAuthn standard, on devices with the necessary hardware capabilities.