Grandios: Intels aktueller Werbespot ist ein gelungener Seitenhieb gegen Apple und seinen M1

Die dunkle Seite schlägt zurück

Der Wechsel von Intel zum hauseigenen Apple Silicon kam beim langjährigen Chiplieferanten verständlicherweise nicht so gut an. Es verwunderte also nicht, dass Intel sich bemühte, die Vorteile der x86-Plattform herauszuheben. Diese Versuche waren aber eher etwas linkisch, doch ein gestern erschienener Werbespot dreht das Ganze um 180° - und ausgerechnet eine Werbekampagne von Apple diente dazu als Vorlage.