Gewaltausbruch in iPhone-Fabrik

Nach einem Bericht der Times of India randalierten ein Großteil der rund 2.000 Angestellten nach Beendigung der Nachtschicht am Samstag. Sie zerstörten Möbel und Montageeinheiten und versuchten, Fahrzeuge in Brand zu setzen. Die Polizei rückte an.

Im Internet kursieren Videos, die die Angriffe mitsamt der Brandstiftung zeigen. Die Times of India berichtet, dass Angestellte wütend darüber waren, dass das Unternehmen nicht den Betrag zahlte, der ihnen zum Zeitpunkt ihres Eintritts versprochen wurde. Die Gehälter seien einfach immer weiter reduziert worden, ohne dass die Angestellten dem zugestimmt hätten.

Gegenüber der Zeitung berichtete eine Quelle: "Während einem Absolventen der Ingenieurwissenschaften 21.000 Rupien pro Monat versprochen wurden, wurde sein Gehalt in den letzten Monaten auf 16.000 und später auf 12.000 Rupien reduziert. Das monatliche Gehalt von Nicht-Ingenieur-Absolventen wurde auf 8.000 Rupien reduziert.“

Warum es zu den angeblichen Gehaltsreduzierungen gekommen ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Wistron baut in Indien in der Anlage unter anderem das iPhone SE für den indischen Markt.

Das wirft insgesamt natürlich auch ein schlechtes Licht auf Apple, wenn das Unternehmen solche Auftragsfertiger nutzt.

Wie stehst du zu diesen Problemen? Sollte Apple sich auf andere Auftragsfertiger konzentrieren, auch wenn die Produkte dann etwas teurer werden?