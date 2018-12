30.12.2018 - 14:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



30.12.2018 - 14:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Screenshot: Mac Life)

Noch knapp eineinhalb Tage und schon sind wir im Jahr 2019. Für viele Menschen ist der Jahreswechsel stets ein Anlass, um das vergangene Jahr zu reflektieren, ein Silvesterparty zu schmeißen und natürlich um gute Vorsätze für die Zukunft zu fassen. Nicht selten hat es sich mit diesen schon kurze Zeit nach dem Start ins neue Jahre damit wieder erledigt. Damit es Ihnen jedoch anders ergeht, könnte Ihnen Things 3 dabei helfen.

Apples eigene Erinnerungs-App ist zwar praktisch, aber in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Natürlich kann man hier Listen erstellen, diese Teilen und ortsabhängige Benachrichtigungen aktivieren, aber Things 3 hat dennoch die Nase voraus. Die Drittanbieter-App lässt sich auf elegante Art und Weise Projekte verwalten und informiert Sie stets über den aktuellen Status. Sollten Sie also für kommendes Jahr gute Vorsätze fassen, dann lohnt ein Blick in die App.

Erstellen Sie etwa ein Projekt namens „Vorsätze 2019“ und fügen Sie einige Einträge hinzu, indem Sie auf das Plus-Symbol in der Ecke tippen. Geben Sie eine Bezeichnung ein. Danach können Sie noch auf Fahnen-Symbol rechts unter dem Eingabefeld tippen und als Deadline den 31.12.2019 festlegen, wenn Sie etwas Bestimmtes im kommenden Jahr erledigen möchten. Alternativ können Sie eine Checkliste hinzufügen oder den Eintrag mit einem Tag wie „Beruf“ oder „Privat“ versehen, um zwischen diesen beiden Bereichen besser zu unterscheiden.

Sie können auch neben der Überschrift „Vorsätze 2019“ auf die drei Punkte tippen und dort eine Deadline für das gesamte „Projekt“ hinzufügen oder aber über „Wiederholen“ eine Regelmäßigkeit einbringen. Dies funktioniert übrigens auch für einzelne Einträge. Haben Sie beispielsweise den Eintrag „Mehr Sport treiben“ erstellt, können Sie über einen Tipp darauf in der unteren Leiste ebenfalls auf die drei Punkte tippen und dort über „Wiederholen“ beispielsweise einstellen, dass die Aufgabe in regelmäßigen Abständen wieder erscheint, sodass Sie stets daran erinnert werden.

Funktionen von Things 3 Ideen sammeln und ordnen

Zeitplanung durch Deadlines, wiederkehrende Ereignisse und mehr

Aufgaben mit Tags versehen

Mehrere Projekte verwalten und stets den aktuellen Stand im Blick

Schnelleingaben möglich

Auch als Widget verfügbar

Dunkles Erscheinungsbild in zwei Varianten

Nutzung via Siri

Unterstützt Siri Kurzbefehle

Verfügbar für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch

Günstig ist Things 3 jedoch nicht. Die App muss nämlich für iPhone, iPad und Mac jeweils separat erworben werden, während die Version für die Apple Watch in der iPhone-App enthalten ist. Diese kostet 10,99 Euro, während für die iPad-Variante schon 21,99 Euro fällig werden. Am Mac wird es besonders teuer. Dort verlangen die Entwickler stattliche 54,99 Euro. Allerdings sei dazu gesagt, dass dafür auf In-App-Käufe und Werbung verzichtet wird und sämtliche Apps ständig mit neuen kostenfreien Updates versorgt werden. Eines der letzten brachte beispielsweise einen Dark Mode auf das iPhone.

Laden im App Store Things 3 Entwickler: Cultured Code GmbH & Co. KG Preis: 8,99 €

Laden

Laden im App Store Things 3 for iPad Entwickler: Cultured Code GmbH & Co. KG Preis: 17,99 €

Laden

Laden im App Store Things 3 Entwickler: Cultured Code GmbH & Co. KG Preis: 43,99 €

Laden

Hinweis: Die Preise für die Apps werden in den separaten Links nicht korrekt angezeigt. Die Preis aus unserer Beschreibung sind daher richtig. (Stand: 30.12.18)

Anzeige