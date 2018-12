10.12.2018 - 12:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



10.12.2018 - 12:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In der vergangenen Woche veröffentlichte Google eine neue Version von Google Chrome. Damit befindet sich der Webbrowser nun in Version 71 und noch immer fehlt es ihm an einem Dark Mode, der macOS Mojave unterstützt. Wie jetzt jedoch bekannt wurde, arbeitet Google daran und wird im kommenden Jahr entsprechende Änderungen einführen. Dies geht aus einem aktuellen Reddit-Eintrag hervor, der Änderung am Code vorsieht.

Demnach soll ein Google-Entwickler kürzlich einen Codeänderung eingereicht haben, die eine Integration des Dark Modes in der Open-Source-Software Chromium möglich macht. Chromium ist dabei das Grundgerüst für Googles Chrome-Browser und wird das Feature demnächst auf Systemeben unterstützen. Dies geht auch von der Sonderseite hervor. Laut Reddit wurde der Code zwar eingereicht und sollte den Weg in Version 72 finden, aber dieser könnte länger dauern.

Google testet oftmals neue Funktionen erst im kleinen Kreis und rollt diese langsam aus, bevor diese schlussendlich in einer stabilen Softwareversion für die breite Masse veröffentlicht werden. In der Regel dauert dieser Prozess rund vier bis sechs Wochen. Da die Änderung am 5. Dezember eingereicht wurden, könnte es das Feature Ende Januar oder Anfang Februar in Chrome schaffen.

Der Dark Mode soll sich stets am System orientieren, sodass Google Chrome die Einstellungen des Betriebssystems übernimmt und sich darüber automatisch in das dunkle Erscheinungsbild versetzen kann. Dieser umfasst sowohl das Browserfenster sowie vereinzelte Websites, die über ein optionales dunkles Theme verfügen.

Aktuell kann der Dark Mode zwar über einen Terminal-Befehl aktiviert werden, aber in vielen Fällen läuft dieser noch nicht zuverlässig, sodass Sie bis zur offiziellen Veröffentlichung warten sollten. Diese wird bis spätestens März 2019 erwartet.

Anzeige