Zur Auswahl stehen 1 GB Datenvolumen pro Tag für 69 Cent oder für unlimitiertes Datenvolumen für 99 Cent pro Tag. Eine Telefon- und SMS-Flat ist immer kostenlos mit dabei. Benötigt man einmal kein Datenvolumen, hat man pro Kalenderjahr derzeit 30 Tage, an denen man kostenlos „pausieren“ kann. Das heißt, dass man an diesen Tagen nichts bezahlt, aber weiterhin Telefonieren und SMS schreiben kann.

Zudem gibt Freenet die Internetnutzung mit mit 64 Kbit/s frei - womit man zur Not zumindest nicht gänzlich abgeschnitten ist. Wer die 30 Pausentage aufgebracht hat, zahlt pro Tag ohne aktiv gebuchtes Paket 29 Cent.

Funk hat keine Mindestvertragszeiten und man kann selbst jederzeit Änderungen durchführen. Die Aktivierung kostet einmalig 10 Euro. Wer möchte, nimmt seine alte Rufnummer einfach mit. Alle Abrechnungen laufen über Paypal - eine andere Abrechnungsart wird nicht angeboten. Ein kleiner Ausblick: Freenet hat bereits angekündigt, dass man plant, auch eine eSIM sowie eine MultiSIM-Option einzuführen. Wann diese Neuerungen kommen werden ist aber bisher nicht bekannt.

Die Funk-Rechnung ist daher ganz einfach:

30 Tage mit unlimitierten Daten = 29,70 Euro

30 Tage mit je 1 GB pro Tag = 20,70 Euro

Mehr als 29,70 Euro zahlt man also in keinem Fall pro Monat und bleibt dennoch jederzeit flexibel.

Man kann beliebig kombinieren. Zum Beispiel:

5 Tage unlimitierte Daten, 10 Tage 1 GB, 15 Tage bezahlte Pause: 16,20 Euro

10 Tage unlimitierte Daten, 10 Tage 1 GB, 10 Tage bezahlte Pause: 19,70 Euro

15 Tage unlimitierte Daten, 15 Tage 1 GB, 0 Tage bezahlte Pause: 25,20 Euro

Freenet Funk: Jetzt App fürs iPhone oder iPad laden!



Freenet Funk mit iPhone und iPad nutzen – so gehts

Freenet Funk App herunterladen

Daten hinterlegen

SIM-Karten bestellen

Sobald die Karte bei euch ist, aktiviert ihr sie in der App und bucht euer tägliches Daten-Paket

Tethering, WiFi Calling und Voice over IP

Ein weiteres Plus bei Funk: Tethering, WiFi Calling und Voice over IP sind nutzbar, auch Videotelefonie via WhatsApp, FaceTime und Co sind möglich.

Daher ein Tipp: Wer nun ab und an einmal sein iPad unterwegs nutzt, sollte auf die Tethering-Funktion setzen und die Verbindung mit seinem Smartphone herstellen. Auf dem iPad Freenet Funk einzusetzen, ergibt nur dann Sinn, wenn man es nahezu täglich auf eine mobile Internetverbindung angewiesen ist.

"Unlimitiert" mit Limit?

Aber Achtung! In der Vergangenheit hatte Freenet einigen Nutzern der Datenflat den Hahn abgedreht. Wer das Angebot allzu extensiv nutzt, wird laut Nutzerangaben auf rund 20 Mbit/s gedrosselt, angezählt und in Einzelfällen auch gekündigt.

Mit bis zu 225 Mbit/s surfen

Freenet Funk nutzt das Netz von Telefonica (O2) mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 225 Mbit/s. Seit kurzem gibt es dazu eine interessante Roaming-Regelung. Man kann die Daten jetzt auch im EU-Ausland nutzen, und zwar bis zu 30 Tage im Jahr. Pro Tag stehen dann jeweils 1 GB kostenlos zur Verfügung. Die Geschwindigkeit hängt vom jeweiligen Landespartner ab.

Die neue Regelung gilt für 28 Ländern der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern sowie im Europäischen Wirtschaftsraum (Island, Liechtenstein, Norwegen).

Regelung zur Mehrwertsteuersenkung

Freenet gibt die Mehrwertsteuersenkung weiter. Bis 31. Dezember 2020 werden damit nur 16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Die Endpreise sinken in diesem Zeitraum entsprechend.

