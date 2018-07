Bei Foxconn läuft die Produktion der kommenden iPhone-Modelle an. Zum einen werden verstärkt neue Mitarbeiter für die iPhone-Produktion am Standort Zengzhou in der Provinz Henan angeworben. Zusätzlich zahlt der für Apple wichtigster Hersteller seinen Mitarbeitern Bleibeprämien, wenn diese ihren Arbeitsvertrag vorzeitig verlängern und auf diese Weise in der wichtigsten Phase der iPhone-Produktion erhalten bleiben.