Forscher entdeckt Sicherheitslücke bei Safari und kassiert ordentlich ab

Das diesjährige Event erstreckte sich über insgesamt drei Tage, begann schon Anfang der Woche und fand aus offensichtlichen Gründen nur virtuell statt. Interessierte konnten jedoch über einen Livestream auf YouTube alles mitverfolgen.

Sicherheitslücke in Safari entdeckt

Apple-Produkte standen auf der diesjährigen in Pwn2Own 2021 nicht so stark im Fokus, aber dennoch wurde am ersten Tag von Jack Dates von RET2 Systems mittels Kernel Zero-Day-Exploit in Safari eine Sicherheitslücke entdeckt. Er verwendete einen Ganzzahlüberlauf in Safari und einen OOB-Schreibvorgang, um die Codeausführung auf Kernelebene zu erhalten. Im nachfolgenden Tweet wurde das Ganze einmal demonstriert:

Für das Aufspüren dieser Sicherheitslücke kassierte Dates übrigens die stattliche Summe von 100.000 US-Dollar.

Auch in Zoom gibt es weiterhin Sicherheitslücken

Dank der Coronapandemie gab es einen regelrechten Run auf Videochat-Lösungen. Einer der Anbieter, die davon profitierten, ist Zoom. Relativ schnell danach tauchten diverse Berichte auf, die Zoom als recht unsicher einstuften. Der Anbieter besserte zwar nach, trotzdem fand ein weiteres Forschungsteam eine gravierende Sicherheitslücke. Das Duo nutzte ein Trio von Fehlern aus, um die vollständige Kontrolle über einen Ziel-PC mit der Zoom-App ohne Benutzereingriff zu erhalten.

Insgesamt über 1,2 Mio. an Preisgeld ausgezahlt

Das Entdecken von Sicherheitslücken in Betriebssystemen, beliebten Apps, Mail-Clients und Webbrowsern ist ein einträgliches Geschäft. Alle Teilnehmer der heuer ausgetragenen Pwn2Own konnten zusammengerechnet mehr als 1,2 Millionen US-Dollar an Belohnungen erzielen. Firmen wie Apple oder Zoom haben im Anschluss nun 90 Tage Zeit, die entdeckten Sicherheitslücken zu schließen. Erst nach Verstreichen dieser Frist werden diese Informationen über das Wie zum Ausnutzen der Sicherheitslücke online für Jeden einsehbar gestellt. Nachfolgend findet Ihr eine Videozusammenfassung zu dem Event: