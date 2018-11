15.11.2018 - 21:35 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat mit Final Cut Pro X 10.4.4.4 ein umfangreiches Update für seine Videobearbeitungssoftware veröffentlicht. Die neueste Version bietet erstmals Unterstützung für Workflow-Erweiterungen von Drittanbietern mit Unterstützung von Frame.io, Shutterstock und CatDV. Außerdem wurden Funktionen für eine Rauschunterdrückung eingebaut.

Apple hat Final Cut Pro X 10.4.4.4 veröffentlicht und Motion 5.4.2 und Compressor 4.4.2 freigegeben. Die neuen Workflow-Erweiterungen lassen sich nahtlos in die App integrieren. Sie unterstützen Frame.io, das Durchsuchen von Archivmaterial und Einkauf mit Shutterstock und unterstützen das Asset Management mit CatDV. Workflow-Erweiterungen können ab sofort kostenlos im Mac App Store heruntergeladen werden. Weitere Erweiterungen von Drittanbietern für Final Cut Pro sollen folgen.

Final Cut Pro X verfügt auch über eine Vielzahl neuer Funktionen für den Videoschnitt: Die Stapelfreigabe ermöglicht es einem Benutzer, mehrere Clips oder Projekte in einem Schritt zu exportieren.

Ein neues Vergleichsfenster ermöglicht es, Referenzbilder während der Farbkorrektur zu begutachten. Dazu kommt ein schwebendes Timecode-Fenster, das farbkodierte Clip-Namen, Rollen, Projekt-Timecode und Quell-Timecode in einem anpassbaren, in der Größe veränderbaren Fenster anzeigt. In der neuen Version soll auch eine hochwertige Video-Rauschunterdrückung enthalten sein, die Bildartefakte bei schlechten Lichtverhältnissen oder Archivmaterial minimiert.

Motion erhält ein umfassendes Set von Tools für die Farbkorrektur, darunter Farbräder, Farbkurven, Farbton-/Sättigungskurven und benutzerdefinierte LUTs. Diese Tools entsprechen den professionellen Farbkorrekturfunktionen von Final Cut Pro und können nun in Motion verwendet werden, um das Aussehen von Titeln und Grafikanimationen zu optimieren. Neue Filter in Motion beinhalten einen anpassbaren Comic-Effekt, der jedes Bild oder Video in eine farbige oder monochrome Comicbuchillustration verwandelt. Und der neue winzige Planetenfilter verwandelt 360-Grad-Videos in sphärische Animationen.

Compressor wechselt zu einer neuen 64-Bit-Engine, die den gesamten Speicher eines Macs für eine verbesserte Leistung bei der Kodierung von hochauflösenden Videos mit hoher Bildrate nutzt. Compressor unterstützt weiterhin 32-Bit-Codecs, so dass Nutzer weiterhin mit wichtigen Legacy-Formaten arbeiten können. Und die App unterstützt jetzt SRT Closed Captions, ein Format für die Bereitstellung von Captioned Video im Web und auf internationalen Märkten.

Final Cut Pro X 10.4.4.4 kostet 330 Euro. Motion 5.4.2 kostet 55 Euro und Compressor 4.4.2 ebenfalls 55 Euro. Updates sind für Besitzer der Vorversionen natürlich kostenlos. Wer die Apps kaufen will - der Mac App Store steht bereit.

