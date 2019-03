05.03.2019 - 16:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



05.03.2019 - 16:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den vergangenen Wochen und Monaten haben Huawei und Samsung mit faltbaren Smartphones das „nächste große Ding“ nach randlosen Geräten vorgestellt. Ob Apple diesem Trend folgen wird oder ob man einen anderen Weg geht, ist zwar unklar, aber einige Patente sowie Entwicklungen von Zulieferern deuten daraufhin, dass das Unternehmen ebenfalls an einem iPhone mit faltbarem Display arbeitet beziehungsweise forscht.

Ein Frühstart auf Kosten der Langlebigkeit?

Manches Mal geht Apple kuriose Wege. Einmal geht das Unternehmen zwei Schritt (oder mehr) voraus und in anderen Fällen hängt es wieder hinterher. Beim neusten Trend der Smartphone-Hersteller hat dies jedoch sichtbare Methode. Dabei lässt sich sichtbar sogar wörtlich nehmen. Huawei und Samsung haben nämlich kürzlich erste Smartphones mit faltbarem Display vorgestellt. Jedoch haben die frühen Geräte noch ein kleines Problem: Sie sind nur mit Kunststoffpolymeren geschützt, damit das Display flexibel wird. Die dünne „Plastikschicht“ hat jedoch den Nachteil, dass sie sich mit der Zeit verformen kann und dadurch beispielsweise knittrig wird. Zudem ist das Material nicht sonderlich kratzfest. Dies könnte einer der Gründe sein, weshalb Apple bisher noch kein Falt-iPhone vorgestellt.

Corning: Zulieferer werkelt an einer Lösung

In den letzten Monaten kamen bereits Patente ans Licht, die Apple mit Faltgeräten in Verbindung brachten. Auch Apples langjähriger Glas-Zulieferer Corning forscht intensiv an einem biegsamen Glas. Allerdings kann auch ein erfahrenes Unternehmen die physikalischen Gesetze nicht einfach außer Kraft setzen, sondern lediglich mit kleineren Annährungen tricksen. Laut Corning-Manager John Bayne (via Wired) stellt dies eine große Herausforderung dar. Während man nämlich den Biegeradius verkleinern möchte, soll das Glas dennoch einen Sturz oder andere Beschädigungen aushalten.

Stark wie ein Gorilla und biegsam wie ein Weidenzweig

Laut Wired möchte Corning daher zwei seiner Produkte miteinander verbinden. Willow Glass ist nämlich bereits äußerst biegsam und lässt sich aufrollen wie ein Stück Papier. Die Stärke soll hingegen von Gorilla Glass stammen. Jedoch bezieht die Glastruktur ihre Haltbarkeit aus einem Herstellungsprozess, bei dem ein Ionen-Austausch stattfindet. Dieser Prozess macht Willow Glass ungeeignet für Smartphones, da er eine Salzlösung involviert, die die Transistoren des Displays angreifen.

Allerdings konnte Corning seine Expertisen aus beiden Fertigungsprozessen nutzen ein bereits ein 0,1 mm dickes Glas herstellen, dass sich bis zu einem Radius von 5 mm biegen lässt. Einige Kunden sollen bereits Proben erhalten haben, während man weiter daran arbeitet, um alle Auflagen zu erfüllen. Jedoch könnten noch Jahre vergehen, bis faltbare Geräte tatsächlich im Massenmarkt ankommen.

