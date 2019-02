26.02.2019 - 18:11 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Manager Magazin, Ausgabe 3, 2019 (Bild: Manager Magazin)

Apple-Aktienkurs seit dem Tod von Steve Jobs (Bild: Screenshot)

Anteil von „Services“ am Apple Umsatz und eine Aufschlüsselung dieses Bilanz-Postens (Bild: Manager Magazin) 1 /3

Seit der Gewinnwarnung zum Jahreswechsel sind Abgesänge auf Apple wieder im Trend. Abgesänge auf Apple enthalten typischerweise einen Hinweis auf einen Wurm im Apfel. Die Frucht muss innen faul sein. Die Titelgeschichte beim Manager Magazin wählt den vom Baum fallenden Apfel, das Fallobst: iPhone-Schwund, iCar-Crash, Desaster mit KI. Die paradiesischen Zeiten von Apple seien vorbei, schreibt das Magazin in seiner März-Ausgabe.

Als Apple zum fiskalischen Jahresabschluss 2018 ankündigte künftig seine Verkaufszahlen für iPhone, iPad und Macs nicht mehr ausweisen zu wollen, wurden alle hellhörig. Sollten sich eventuell die aktuellen iPhone-Modelle XS und XR nicht so gut verkaufen, steht als Frage seit Anfang November 2018 im Raum. Die Antwort folgt zwei Monate später: Am 2. Januar wandte sich Tim Cook in einem offenen Brief an die Aktionäre, weil Apple vor ausbleibenden Gewinnen warnen muss. Im erwarteten Quartalsergebnis läge Apple 7 Milliarden US-Dollar von der Mitte der vorherigen Schätzung und 5 Milliarden US-Dollar unter dem vorherigen Worst-Case entfernt.

Die paradiesischen Zeiten von Apple scheinen vorbei zu sein. Seit Oktober 2018 befindet sich vor allem der Kurs der Apple-Aktie im freien Fall. Von 233 US-Dollar ging es bis zum Jahresende runter auf unter 150 US-Dollar und seitdem wieder um gut 25 Dollar pro Aktien nach oben. Das Manager-Magazin beschreibt die derzeitige Krise von Apple als Vertrauenskrise. Sie sei diesmal be­son­ders groß. Auch weil Tim Cook zu­letzt die Rea­li­tät aus­zu­blen­den schien. Zwei Mo­na­te vor der Ge­winn­war­nung im Ja­nu­ar – als sich aus Chi­na be­reits Mel­dun­gen über die lah­men­de Kon­junk­tur häuf­ten – tön­te Cook noch, dass das Chi­na-Busi­ness „sehr stark“ lau­fe, „be­son­ders das iPho­ne-Ge­schäft“. Wenn Ana­lys­ten den App­le-Chef zur Sät­ti­gung des Smart­pho­ne-Mark­tes lö­cher­ten, wink­te Cook stets ab und sprach von her­aus­ra­gen­den Wachs­tums­aussich­ten – ganz so als habe die glo­ba­le Smart­pho­ne-Sät­ti­gung nichts mit sei­nem Un­ter­neh­men zu tun. Cook woll­te of­fen­sicht­lich erst spä­ter als an­de­re wahr­ha­ben, dass der iPho­ne-Rausch vor­über sein könnte.

Ende des Hypes

In dieser Analyse liegen die Kollegen richtig. Allerdings fällt das Manager Magazin harte Urteile über die Apple-Führung. Tim Cook sei ein Blender und Irrläufer, er „schlachtete die Hinterlassenschaften des Gründers Steve Jobs lange maximal aus“. Eddy Cue schlafe im Meeting schon mal ein, „bis er zu schnar­chen be­ginnt“ und Angela Ahrendts müsse Apple verlassen, denn „ihre China-Strategie ging nie auf.“ Das ist ein bisschen eindimensional, die ausscheidende Retail-Chefin für die Schwierigkeiten im chinesischen Markt verantwortlich zu machen. Und der Vergleich zwischen Tim Cook und Steve Jobs wird allmählich langweilig. Als Steve Jobs starb war Apple 347 Milliarden US-Dollar wert. Unter Tim Cook wurde Apple zum ersten Billionen-Dollar-Konzern. Aktuell bringt es Apple auf einen Börsen-Wert von rund 820 Milliarden US-Dollar. Die Leistung spricht für Cook, der jedoch nicht so publikumswirksam performt wie Steve Jobs.

Der iPhone-Hype hat sich verbraucht. Apple benötigt neue Geschäftsmodelle, von denen einige noch wie „wilde Wetten“ auf künftige Umsätze aussehen. Das ist ganz normal in der Wirtschaft, nur das Apple kein normales Unternehmen ist, sondern es sich leisten kann, ein Elektrofahrzeug selbst zu entwickeln und zugleich autonome Systeme auszuprobieren. Vielleicht steht auch gar kein Auto für den Massenmarkt am Ende sondern ein On-Board-Unterhaltungssystem für die Augmented-Reality – das Car Play aus der Zukunft für B2B-Kunden.

Bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz ist noch gar nicht absehbar, was am Ende stehen wird. Derzeit schmunzeln wir noch über die Probleme von Siri – insbesondere auf Deutsch oder wie in der Kritik der Kollegen angesprochen in „indischen Dialekten“.

Eine mögliche bereits konkretere Station ist ein Video-Streaming-Dienst, der es als Apple Prime aufnimmt mit Netflix, YouTube und Amazon. Wir haben die Apple-Flatrate schon mal durchgerechnet und wir freuen uns auf die Produktionen, in die Apple große Beträge stecken kann. Das schwindende iPhone-Business ist keineswegs der Anfang vom Ende von Apple sondern der Anfang von einer neuen Reise, die mit dem Auszug aus dem Paradies beginnt.

