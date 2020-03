HomeKit Secure Video: EufyCam 2 erhält Update

Auf der WWDC 2019 kündigte Apple die Funktion „HomeKit Secure Video“ an. Damals stellten mit Logitech, Arlo und Eufy drei erste Partner ihre Produkte vor. Still und heimlich hat nun Eufy ein neues Update für die EufyCam 2 veröffentlicht, die Ende 2019 erschien. Mit Firmware 2.5.9 führt man nun HomeKit Secure Video ein, ohne das dies in der Versionsbeschreibung explizit erwähnt wird. Nutzer können in der Eufy-Security-App das Update manuell durchführen und erhalten danach die Möglichkeit ihre EufyCam 2 in der Home-App von Apple hinzufügen, um die neuen Funktionen nutzen zu können.

Apple erlaubt etwa den Einsatz von Automationen, sodass beispielsweise ein Bewegungsmelder eine Aufnahme starten und das integrierte Licht einschalten kann. Daneben gibt es zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten.

So funktioniert HomeKit Secure Video

Sicherheitskameras von Drittanbieter verschicken das Material normalerweise an Server, um es dort zu analysieren. Dies ermöglicht die Personenerkennung und viele andere Funktionen. Apple sieht dabei jedoch ein großes Risiko für den Datenschutz. Daher kündigte Apples Software-Chef Craig Federighi auf der WWDC 2019 ein neues Feature für HomeKit an.

Mit „HomeKit Secure Video“ werden die Daten nicht an die Server der Anbieter verschickt, um komplexe Analysten durchzuführen. Stattdessen werden die Daten auf einem iPad, Apple TV oder HomePod direkt in Ihrem Zuhause verarbeitet. Dennoch sind weiterhin Benachrichtigungen über erkannte Bewegungen und andere Ereignisse auf Ihr iPhone möglich. In Zukunft soll die Erkennung über Autos, Tiere und Personen hinausgehen, sodass Personen exakt bestimmt werden können. Nutzer können dann beispielsweise über erkannte fremde Personen im Haushalt informiert werden, während die Kamera bei Familienmitgliedern keinen Alarm auslöst.

