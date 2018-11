Digitales Armageddon doch noch abgewendet (Bild: CC0 via Pixabay)

Bananenkrümmungsgrad, Datenschutz, Urheberrecht: Die EU mischt sich überall ein. „Was soll das?“, ruft da der Wutbürger mit dem Netzaktivisten im Chor. Beide beschwören das digitale Armageddon und haben vielleicht noch mehr gemeinsam. In seiner Kolumne für Mac Life geht Anwalt Stephan Dirks der Frage nach, ob das digitale Desaster diese Bezeichnung überhaupt rechtfertigt und inwieweit es vielleicht doch noch abgewendet wurde.

Digitales Armageddon bleibt aus

Doch während ich die Einleitung zu dem nun folgenden Rant gegen die Aufregungskultur fertigstelle, erscheint auf meinem Lieblings-TV-Sender „Phoenix“ am unteren Bildschirmrand die rote Eilmeldungs-Banderole: „Reuters: EU-Parlament stoppt Upload-Filter!“ Mit anderen Worten: Das digitale Armageddon ist wieder einmal ausgeblieben. Das ist ein bisschen schade, einerseits, weil damit der Gegenstand dieses Textes eigentlich verschwunden ist. Andererseits, weil die Netz- und Wutaktivisten, die den EU-Parlamentariern in den vergangenen Wochen offenbar die Hölle heiß gemacht haben, so niemals feststellen können werden, dass das digitale Armageddon möglicherweise auch bei Inkrafttreten der Urheberrechtsreform nie eingetreten wäre.

Dabei muss man natürlich sagen: Der Proteststurm war absehbar. Prüfungspflichten für Online-Plattformen („Upload-Filter“), das berüchtigte Leistungsschutzrecht für Presseverleger (das es für Fotografen, Tonträgerhersteller, Filmhersteller, Datenbankersteller und alle möglichen anderen Berufsgruppen seit Jahrzehnten gibt) und ähnliche Ideen, pardon: „Zumutungen“, natürlich, haben in den vergangenen Jahren schon als Einzelprojekte jeweils das Empörungslevel auf ungeahnte Höhen schießen lassen. Noch der lethargischste Facebook-Junkie mutiert verlässlich zum Aktivisten, wenn es darum geht, sein Recht einzuschränken, Katzenfotos zu teilen. Dafür nimmt er es dann auch gern in Kauf, sich mit dem Recht des geistigen Eigentums zu befassen – und sei es nur, um dagegen zu protestieren oder gleich dessen Existenz in Frage zu stellen.

Gut ist, was kostenlos ist

Der Minimalkonsens der „Netzgemeinde“ in Sachen Schutz des geistigen Eigentums lautet bereits seit Jahren folgerichtig: Urheberrecht schön und gut, aber bitte nur, solange es den Konsumenten nichts kostet. Man hat sich eben dran gewöhnt, dass Literatur, Musik, Nachrichten, Filme und alles andere, was der User zur eigenen geistigen Erbauung so nutzt, im Internet umsonst zu haben sein muss. Dies führt dazu, dass diejenigen, die von Kreativarbeit leben müssen, dies immer weniger können. Das dürfte den meisten zwar theoretisch irgendwie bekannt sein. Zu praktischen Konsequenzen führt diese Kenntnis allerdings nicht. Dabei können bereits heute nicht mehr, sondern weniger Künstler von ihrer Arbeit leben, als das vor der als Teil der „Digitalisierung“ missverstandenen Entwertung alles Kreativen im Internet der Fall war. Der „stationäre“ Buchhandel stirbt (ebenso wie der übrige stationäre Handel, nur ein wenig schneller), Zeitungen verschwinden zusehends und die wenigen verbliebenen Mitarbeiter in den Redaktionen fristen bei immer höheren Belastungen ein immer prekäreres Dasein. Man muss Presseverleger natürlich nicht mögen, aber man sollte endlich verstehen, dass das Produkt, das sie herstellen, sang und klanglos verschwinden wird, wenn ihm die wirtschaftliche Basis entzogen wird. Und dass es bald soweit ist, wenn die Dinge so weiterlaufen wie bisher.

Nutznießer der Kostenloskultur sind also gar nicht die Nutzer. Nutznießer sind die großen Plattformen, deren Geschäftsmodelle zum großen Teil darin bestehen, Leistungen anderer ohne nennenswertes eigenes Zutun abzuschöpfen, kostenlos zu verteilen und sie damit zu entwerten. Geld verdient wird anders, denn das Produkt der Plattform ist nicht mehr der Medieninhalt, sondern sein Nutzer. Man muss Uploadfilter und Leistungsschutzrechte nicht für den richtigen Lösungsansatz für das Problem halten – die hysterische Verteufelung jeden gesetzgeberischen Versuchs, die Zerstörung der wirtschaftlichen Basis von Kulturschaffenden zumindest zu begrenzen, ist es aber ganz sicher auch nicht.

Zur Person Stephan Dirks ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in der Kanzlei Dirks mit Sitz in Hamburg und Kiel. Daneben vertritt er Mandanten in den Bereichen des Markenrecht, Datenschutzrecht, Wettbewerbsrecht und den angrenzenden Rechtsgebieten. In diesen Bereichen ist er auch als Autor und Dozent für Zeitungen und Zeitschriften tätig.

