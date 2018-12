25.12.2018 - 17:35 Uhr Geschrieben von Mac Life



KMP Sleeve for MacBook (Bild: KMP)

KMP Sleeve for MacBook/iPad Pro 12,9 " : Es ist gar nicht so einfach, im Jahr 2018 einem Laptop-Case Innovationen angedeihen zu lassen. Das Familienunternehmen KMP hat es dennoch geschafft – und dabei eine sehr vielseitige Tasche entworfen.

Gleich auf den ersten Blick fällt auf, dass KMPs „Sleeve for MacBook/iPad Pro“ eine gelungene Mischung aus Eleganz und Modernität ist. Der Bezug zu technischen Geräten fällt erfrischend gering aus. In der in drei Farbvarianten erhältlichen Tasche könnten sich ebenso gut Zeichenblock, Stifte oder Unterlagen befinden; das Sleeve kann also genauso gut in einem Business-Meeting wie in einem kreativen Umfeld eingesetzt werden. Das Textilcover ist schlank, gleichzeitig fest gepolstert und verfügt am geschlossenen Ende über eine geölte und gewachste Lederummantelung. Doch hinter dem zeitlosen Design verbergen sich ein paar sehr nützliche Funktionen.

Wichtige Details

Natürlich ist ein Reißverschluss nicht das wichtigste Element einer Laptop-Tasche, doch KMP hat seinem Sleeve einen Zippverschluss mit besonders stabilem Schiebegriff verpasst, der zugleich schick und robust ist. Ein Detail, das zunächst etwas seltsam anmutet, stellt sich als intelligenter Kniff heraus: Der Reißverschluss lässt sich zu beiden Seiten nur bis kurz vor die Leder-Applikation öffnen. Der dort eingebaute Stopper dient dazu, dass Sie die Oberseite der Tasche an der richtigen Stelle aufklappen können. Aus dem daraus entstehenden Mund lassen sich Laptop oder das „große“ iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display leicht herausziehen, während an der Innenseite zwei unterschiedlich große Innentaschen zum Vorschein kommen. Hier lassen sich ideal iPhone, SIM-Karten, USB-Sticks oder sonstiges Zubehör verstauen.

Der eigentliche Clou ist jedoch eine innen im vorderen Bereich der Unterseite vernähte Lederlasche. Diese können Sie aufklappen und als veritablen iPad-Ständer nutzen. Als Rückenstütze dient dabei die Oberseite der Tasche, die sich mit einer weiteren Faltung zu einem Zelt knicken lässt. Der so mit zwei Handgriffen gebaute Ständer hält Ihr Gerät nicht nur fest, er platziert das iPad auch in einem Winkel, in dem Sie Inhalte entspannt und bequem betrachten können.

Das Interieur

Die klassische Ästhetik der Außenhaut setzt sich bei KMPs Sleeve innen nahtlos fort – beziehungsweise nahtvoll: Denn die weiche Innenpolsterung ist mit Nähten in Rautenmuster umgesetzt, die erahnen lässt, warum das Sleeve in über vierzig aufwändigen Arbeitsschritten handgemacht hergestellt wird.

Kaum zu sehen, aber enorm wichtig ist die sogenannte Schutzlippe an der Innenseite des Zweiwege-Reißverschlusses. Diese sorgt für eine sichere Entnahme und Verstauung der Geräte, ohne dass die Zähne des Verschlusses Ihrem MacBook oder iPad Pro Kratzer zufügen.

Tatsächlich lernt man diese kleinen, aber feinen Vorzüge erst nach ein paar Tagen der Nutzung wirklich zu schätzen. Zudem erhält die Tasche durch die dezenten, aber wichtigen Lederelemente eine individuelle Patina, die sie zu Ihrem ganz eigenen Unikat macht.

KMP Sleeve for iPad Pro (Bild: KMP)

Das Sleeve for MacBook/iPad Pro 12,9" im Überblick

maximaler Schutz vor Kratzern und Stößen

faltbares Textilcover und weiche Innenpolsterung

durchdachte iPad-Stützfunktion aus Leder

integrierte Innentaschen für Zubehör

hochwertige Verarbeitung

Über KMP: Das Familienunternehmen KMP startete vor über dreißig Jahren mit der Herstellung von Druckerzubehör und entwickelte sich binnen kurzer Zeit in diesem Segment zu einem Marktführer. Seit 2016 wurden dem Sortiment an Tinten und Tonern unter dem Namen KMP CREATIVE LIFESTYLE PRODUCTS Apple-Zubehörprodukte hinzugefügt. Neben Cases stellt KMP seitdem unter anderem innovative Eigenentwicklungen wie den Apple Watch Stand oder das Sleeve for MacBook/iPad Pro 12,9" her.

Web: www.kmp-lifestyle.com

