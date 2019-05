The Elder Scrolls gehört seit vielen Jahren zu den größten Fantasy-Rollenspielen für PC und Konsolen. Auf dem letzten iPhone-Event 2018 kündigte Bethesda an, dass man auch an einem Titel für das iPhone und iPad arbeitet. Mit The Elder Scrolls: Blades verpasste man der Serie einen coolen Dungeon Crawler mit typischen Elementen der Serie. Nun gab das Unternehmen bekannt, dass das Spiel ab sofort kostenfrei und ohne Bethesda.net-Konto spielbar ist.