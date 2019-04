14.04.2019 - 09:26 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



14.04.2019 - 09:26 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Ein Hacker hatte offenbar mehrere Monate lang Zugriff auf einige Outlook.com-Konten von Nutzern, berichtet The Verge unter Berufung auf Microsoft. Die Betroffenen werden darüber informiert. Passwörter oder gar den Inhalt von E-Mails oder Anhängen konnten wohl nicht mitgelesen werden.

Bei Sicherheitsproblemen ist es schon wichtig, genau hinter die Meldung zu gucken. Haben Hacker nun Millionen von Outlook-Konten ausgelesen, als Zugriff auf die Inhalte inklusive Attachments? So sieht es beim jüngsten Hack von Microsofts Online-E-Mailanwendung eben nicht aus. Vielmehr teilte Microsoft gegenüber The Verge mit, dass Angreifer zwischen dem 1. Januar und dem 28. März 2019 auf einige Konten Zugriff hatte und E-Mailadressen, Ordnernamen und Adresszeilen erbeuten konnte - nicht aber den Inhalt von E-Mails oder die Zugangsdaten von Postfächern. Natürlich ist es trotzdem sinnvoll, nicht überall das gleiche Kennwort zu verwenden und das eigene Kennwort bei Outlook.com zu ändern. Pflicht ist letzteres jedoch nicht.

Wie es zu dem Angriff kam, ist nicht bekannt. Microsoft teilte jedoch mit, dass die Sicherheitslücke jetzt geschlossen sei. Was der Angreifer mit den sogenannten Meta-Daten oder Verkehrsdaten tun wollte, ist nicht klar. Durch die Analyse von Informationen, wer mit wem wann Kontakt hatte und den Informationen aus dem Betreff von E-Mails lassen sich vor allem polizeiliche oder geheimdienstliche Auswertungen fahren - andere Angreifer wären wohl eher am Inhalt der E-Mails interessiert.

Wie viele Konten betroffen sind, bleibt ungewiss. Das weiß offenbar Microsoft selbst nicht so genau, wie das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber The Verge mitteilte.

Anzeige