Einbruch im Apple Store Rosenstraße in München: Diebe erbeuten Ware im Wert von über 50.000 Euro

Vorsicht vor Ersatzteilschnäppchen oder günstigen iPhones

In einen Apple Store einzubrechen lohnt nicht und dennoch werden die Ladengeschäfte regelmäßig überfallen, so auch in der Nacht von Sonntag auf Montag in München. Dies geht aus diversen Zeitungsberichten hervor. Unbekannte drangen mit roher Gewalt in den Apple Store in der Rosenstraße ein und entwendeten dort Ware im Wert von mehreren zehntausend Euro