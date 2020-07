Im Dutzend spottbillig: 12 AmazonBasics geflochtenes Lightning-Kabel für 30 Euro

Ab und zu haut Amazon so ein Schnäppchen wie dieses raus - man muss allerdings schnell sein, denn häufig gibt es nur begrenzte Stückzahlen, zudem ändert sich der Preis schnell (Um 10 Uhr am 23. Juli 2020 lag der Preis bei nur 29,59 Euro). Das aktuelle Angebot gilt für die geflochtenen Lightning-Kabel aus der Premium-Kollektion von AmazonBasics in der Farbe Silber. Die Ladekabel sind drei Meter lang, aus doppelt geflochtenem Nylon und sollen bis zu 20.000 Biegevorgängen standhalten. Das ist übrigens vier Mal so viel, wie das die regulären AmazonBasics-Kabel mit der Kunststoffummantelung aushalten. Im Inneren kommt laut Amazon hochwertiger Kupferdraht für maximale Signalqualität und hohe Lebensdauer zu Einsatz.

Die Kabel bieten einen Lightning-Anschluss auf USB-A-Stecker und können entsprechend für viele Apple-Modelle zum Einsatz kommen. Man kann sie mit vielen Schutzhüllen verwenden, es gibt nur wenige Modelle, bei dem der schlanke Stecker keine Verbindung ermöglicht, weil das Case zu dick ist.

Da es sie jetzt als 12er-Pack für nur 30 Euro gibt, könnt ihr die Lade-Kabel, die man ja im Zweifelsfall immer suchen muss und nie zur Hand hat, überall verteilen, im Büro und im Auto nutzen oder auch verschenken.

