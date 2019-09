16.09.2019 - 09:08 Uhr Geschrieben von Mac Life



16.09.2019 - 09:08 Uhr Geschrieben von Mac Life

Sommerzeit ist Urlaubszeit – und danach gilt es die wertvollen Erinnerungen, etwa in Form von Fotos und Videos, zu sichern. Mit Speicher- und Backuplösungen von Drobo sind sie auf der sicheren Seite und genau deshalb verlosen wir gemeinsam mit dem Hersteller ein Drobo 8D im Wert von 1390 Euro!

Fotos und Videos sind wertvoll, ihr Verlust schmerzt. Wer seine Aufnahmen etwa aus dem letzten Urlaub sichern will, braucht daher zwingend ein Backup, etwa via Apples Time-Machine-Feature und am Besten auf ein externes Speichermedium – sonst wäre es per Definition gar kein Backup. Luxuriös und mit der Option auf Redundanz besonders sicher, sind die Speicherlösungen von Drobo, etwa das Drobo 8D Direct Attached Storage.

• Zum Gewinnspiel: JETZT mitmachen und ein Drobo 8D DAS gewinnen!

Zuverlässige Speicherlösung: Drobo 8D Direct Attached

Das leistungsstarke Direct Attached Speichersystem Drobo 8D unterstützt bis zu 16 Volumes bei einer Gesamtspeicherkapazität von bis zu 256TB, wobei ein Volume bis zu 128TB groß sein kann. Durch die einfache Laufwerksredundanz ist die Datensicherheit bei einem Laufwerksausfall, bei Auswahl der doppelten Redundanz sogar beim Ausfall mehrerer Laufwerke gewährleistet. Gleichzeitig schützt das Drobo 8D auch die Datenintegrität. Besonders interessant ist diesbezüglich auch der integrierte Akku, der bei Stromausfällen den Zwischenspeicher des Drobs aufrecht erhält, so dass Daten wie beispielsweise Fotos und Videos ohne Verlust noch auf das Medium zu Ende geschrieben werden können.

• Zum Gewinnspiel: JETZT mitmachen und ein Drobo 8D DAS gewinnen!

Auch lässt sich das Drobo 8D als Speichermedium für „Time Machine“ verwenden, um stets aktuelle Backups eines Macs für den Fall der Fälle zur Hand zu haben. Das Speichersystem wird direkt über Thunderbolt 3 angeschlossen und bietet damit entsprechend schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten. Ein zweiter Thunderbolt 3-Anschluss ermöglicht Ihnen zudem via „Daisy Chain“ auch ein 5K-Display oder zwei 4K-Displays anzuschließen und zu verwenden. Dadurch wird Drobo 8D DAS zur idealen Ergänzung für Ihr MacBook Pro oder Ihren iMac (Pro).

Gewinnspiel: Jetzt ein Drobo 8D im Wert von 1390 Euro gewinnen!

Drobo und Mac Life verlosen gemeinsam ein Drobo 8D im Wert von 1390 Euro – damit ihre Daten sicher sind. Das Teilnahmeformular samt allen weiteren Details zum Gewinnspiel findet sich hier.

Technische Daten im Kurzüberblick 2x USB-C-Anschlüsse (Thunderbolt 3 für Daisy Chaining)

Bis zu acht 3,5" SATA-Festplatten- oder Solid-State-Laufwerke

Keine Werkzeuge für Festplatteneinbau oder -wechsel notwendig

Stromausfallsicherung durch integrierten Akku

Kensington Lock-Port zur Diebstahlsicherung (Schloss nicht enthalten)

Sofortige Erweiterung

Nutzung von Laufwerken unterschiedlicher Größe

Automatische Schutzstufen

Einfache oder doppelte Datenträgerredundanz

Virtuelles Hot-Spare-Laufwerk

Data-Aware-Tiering

Änderung der Laufwerksreihenfolge

Benötigt macOS 10.12 oder höher

Unterstützt macOS mit HFS+

„Time Machine“-Unterstützung

Lieferumfang: Drobo 8D, Thunderbolt-3-Kabel (1 m), Stromkabel (1,8 m) & Schnellstartanleitung

Anzeige