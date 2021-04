Datenschutz: Einfach erklärt von Apple

Wisst Ihr, wer dieses Zitat sagte? Es war Steve Jobs auf der "All Things Digital Conference" 2010. Mit diesen Worten beginnt Apple nämlich eine neue Kurzgeschichte zwischen einem Vater und seiner Tochter um das Thema Datenschutz

Betrifft uns alle

Dieses Thema ist aufgrund verschiedenster Konstellationen und Verflechtungen mittlerweile hochkomplex geworden, was es schwer macht, die einzelnen Punkte zu erfassen. Das ist wohl auch der Grund, warum in der Öffentlichkeit dieses Thema nicht mit der Notwendigkeit diskutiert wird, wie es eigentlich der Fall sein müsste. Genau darauf macht die neue Kurzgeschichte aufmerksam, die der Konzern nun veröffentlicht hat. Wieder unterhält sich ein Vater mit seiner Tochter darüber, welche Auswirkungen der ungezügelte Hunger nach Daten am Ende des Tages hat.

Ein Tag im Park

Das Szenario stellt einen ganz alltäglichen Ausflug in den Park dar, so wie es wahrscheinlich unzählige Leser hier ebenfalls mit ihren Kindern tun. Er überprüft verschiedene Informationen, wie das Wetter am Rechner und schaut sich dazu auf seinem Smartphone die Verkehrslage an. Im Park selbst wird noch ein Selfie geschossen und ein Eis gegessen. Bei all diesen Aktivitäten werden Daten erzeugt, gesammelt und verkauft. Das Beängstigende daran: Der Vater hat ohne Wissen eine Vielzahl an persönlichen Daten an Unternehmen weitergegeben, die nichts etwas mit dem Ausflug zu tun haben oder mit denen er zuvor interagiert hat. Dennoch wird eine Art digitaler Identität für ihn geschaffen, die nicht nur mit Werbung regelrecht zugepflastert wird. An dieser Stelle wollen wir nicht zu viel verraten und verweisen auf das hier verlinkte PDF.

Apple möchte sich selbst ins rechte Licht rücken

Natürlich verfolgt der iPhone-Konzern mit dieser Kurzgeschichte eine Agenda. Man will nämlich seine eigenen Apps und Dienstleistungen hervorheben und unterstreichen, dass man eben anders als andere Unternehmen agiere. Inwieweit man selbst den Versprechungen von Apple Glauben schenken mag, sei einmal dahingestellt. Es ist trotzdem beunruhigend, wie simpel sich in einer technologisierten Welt einzelne Informationsschnipsel, erzeugt über ein Smartphone, über uns zusammentragen lassen