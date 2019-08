06.08.2019 - 18:28 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



Apple-Produkte wie etwa das iPhone werden in den 14 Cyberport-Filialen nicht nur ansprechend präsentiert, sondern lassen sich auch direkt ausprobieren. (Bild: Cyberport)

Wem der Sinn nach neuer Hardware von Apple steht, sollte genau überlegen, wo er sein Geld lässt: Einen guten Händler erkennt man nämlich meist erst an seinem Verhalten im Servicefall.

Apple-Produkte sind für ihre hohe Qualität bekannt, doch unkaputtbar sind sie nicht. Wie gut ein Händler dann wirklich ist, zeigt sich im Garantie- oder Gewährleistungsfall beziehungsweise immer dann, wenn es um Servicefragen und Reparaturen geht. Nach vielen Jahren ganz ohne große Hardware-Probleme am Mac, stolperte ich Anfang 2019 ganz persönlich in eine Servicesituation – die schlussendlich in eine positive Erfahrung mündete.

Wer ist Cyberport? Wer hierzulande von großen Online-Shops spricht, nennt Cyberport im gleichen Atemzug mit Amazon – zumindest dann, wenn er Technik kaufen will. Gegründet 1998, beschäftigt Cyberport inzwischen mehr als 600 Mitarbeiter – und ist weiterhin auf Expansionskurs: So wächst nicht nur das Produktangebot beständig, sondern auch die Präsenz vor Ort und das Angebot an Services. Neben dem bekannten Online-Shop finden sich in Deutschland aktuell 14 Ladengeschäfte, die eine Auswahl der beliebtesten Artikel zum Mitnehmen führen. Apple-Anwender sind hier ohnehin in besten Händen. Cyberport ist nicht nur autorisierter Händler mit vollem Apple-Sortiment und von Apple geschulten Beratern, sondern auch zertifizierter Apple Service Provider. Das via Apple Pay bezahlt werden kann, ist nur eines der vielen Details, ebenso wie die hochwertige Präsentation der Apple-Produkte, die separat von der Ware anderer Hersteller erfolgt. Aktionen wie etwa eine 0-Prozent-Finanzierung stehen den Kunden ebenso offen, wie sich auch nach Kundenwunsch gefertigte Konfigurationen schnell beschaffen lassen. Serviceleistungen an iPhone- und iPad-Geräten lassen sich zudem über die Apple-Website direkt in Cyberport-Stores buchen.

Von Problemen…

Bester Service für beste Produkte: Apple-zertifizierte Spezialisten kümmern sich im Fall der Fälle bestens um Ihren Mac oder Ihr iPhone. (Bild: Cyberport)

Schreck lass nach! Wer mit dem Schreiben von Artikeln für die Mac Life sein Geld verdient und dessen MacBook Pro sein ihm liebstes und wichtigstes Arbeitsgerät ist, ist auf dessen volle Funktionsfähigkeit angewiesen. Anfang Januar bemerkte ich mit argwöhnischen Blick, dass mein MacBook Pro kränkelte. Auch wenn das Gerät aus dem Modelljahr 2017 stammt: Nicht die Tastatur war der Quell des Ärgers, sondern die Tatsache, dass das Gerät an der Unterseite eine Ausbeulung aufwies. Mein Verdacht: Eine aufgequollene Akkuzelle und somit ein klarer Fall für eine Reparatur. Doch wer soll seine Hände an das MacBook Pro legen dürfen? Die vor Ort ansässigen Händler schicken komplexere Servicefälle ohnehin quer durch Deutschland, deshalb fiel meine Wahl auf eine Einsendung bei Cyberport. Dort wurde das Notebook über den Verlag gekauft, es befand sich noch in der Gewährleistung und zudem war mir Cyberport auch privat als Kunde ein Begriff – als Online-Shop ist man schließlich schon mehr als 20 Jahre im Geschäft, vor rund 15 Jahren kaufte ich einen meiner ersten mobilen Macs dort und auch danach orderte ich immer wieder bei Cyberport. Den Service musste ich aber noch nie beanspruchen. Doch was soll schiefgehen, wenn man bislang als Käufer zufrieden war?

Die Verkäufer verstehen sich in erster Linie als Berater und kennen sich mit Mac, iPhone und Co bestens aus. (Bild: Cyberport)

… und schnellen Lösungen

Tatsächlich erwies sich nicht nur der Kauf bei Cyberport als gute Wahl, sondern auch die Serviceanfrage. Die Reparatur fragte ich Anfang des Jahres an und gab das Gerät am 9. Januar, einem Mittwoch, als Paket auf. Bereits am darauffolgenden Tag wurde mir der Eingang bestätigt und kurz darauf folgte auch schon eine kurze Analyse samt Foto. In Wort und Bild eindeutig: Sämtliche Batteriezellen waren aufgebläht, man werde deshalb das sogenannte Top- und Bottom-Case kostenfrei austauschen, beide Teile wären bereits bei Apple bestellt. Tags darauf hieß es dann auch schon, dass das Gerät repariert und auf dem Weg in den Versand sei. Das praktisch runderneuerte Gerät erreichte mich gut verpackt am 12. Januar. Mit kurzem, die Reparatur nochmals erklärenden Begleitschreiben hielt ich somit nach nur insgesamt drei Tagen mein repariertes MacBook Pro in den Händen. Ich bin pingelig, aber die Arbeit am Gerät wurde sorgfältig und zu meiner vollsten Zufriedenheit durchgeführt – besagtes MacBook leistet mir auch heute noch gute Dienste.

Service vor Ort: Reparaturtermine in den Cyberport-Ladengschäften lassen sich über die Apple-Website vereinbaren. (Bild: Cyberport)

Mein Fazit: Alle Daumen hoch!

In der Kommunikation, handwerklich und den Zeitaufwand betreffend, empfand ich die Abwicklung meines Servicefalls durch Cyberport als höchst professionell und den hohen Ansprüchen auch und vor allem an die Marke Apple genügend – das ist mir eine 1+ „mit Sternchen“ und eine persönliche Empfehlung wert, Cyberport hat sich auch jenseits von Auswahl, Beratung, Preis und Leistung durch sehr guten Service beweisen können.

Cyberport-Ladengeschäfte finden Sie über ganz Deutschland verteilt – und im schönen Österreich! (Bild: Cyberport)

