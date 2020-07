Viele unserer europäischen Nachbarn sind beim Thema Verkehrswende deutlich weiter als wir – die Niederlande sogar an der Weltspitze. Nirgendwo wird mehr mit dem Rad gefahren. Doch auch in Deutschland erkennen immer mehr Städte, wie wichtig neue Verkehrskonzepte und das Thema smarte Mobilität sind. Interessanterweise hat sogar die Corona-Pandemie dazu beigetragen, den Verkehrswandel an vielen Orten zu beschleunigen, denn Städte und Gemeinden funktionieren die zwischenzeitlich leeren Straßen in Radwege um.



Eine gute Entscheidung, denn eines ist klar: Ein elementarer Baustein für die Verkehrswende wird der gute alte Drahtesel sein. Doch keine Angst, mit dem neuen Cowboy aus Belgien gelingt selbst Fahrradmuffeln der Umstieg und das Pedelec dürfte sogar für viele Berufspendler eine Alternative zum Auto sein.

Cowboy in dritter Generation

Bereits im vergangenen Jahr konnten wir ...