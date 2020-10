COVID-19-Infos als iPhone-Widget

Nach einem in Relation zu anderen Ländern erfreulich sorglosen Sommer in Sachen Corona geht es gerade wieder richtig Rund. Die Anzahl der an Corona erkrankten Personen steigt in vielen Gebieten drastisch an und die Inzidenzwerte explodieren geradezu.

Der Inzidenzwert gibt dabei an, wie viele Personen pro 100.000 Menschen in einer Region erkrankt sind. Aktuell gilt in Deutschland, dass ab einem Wert von 35 erste Maßnahmen zur Eindämmung verhängt werden. Die zweite Eskalationsstufe ist bei der Marke von 50 erreicht. Für Berlin-Mitte liegt der heutige Wert bei 137,2. Für Kiel, den Redaktionsstandort von Mac Life, bei 12,2. Das praktisch benachbarte Hamburg kratzt mit 42,9 langsam aber sicher an der „magischen“ Grenze.

Covid-19-Inzidenz immer im Blick

Aufmerksam gemacht wurden wir auf einen Tweet von Chris Woelk, der auf eine ziemlich fantastische Lösung aus der Kombination der App „Scriptable“, die in ihrer Basisfunktionalität kostenfrei ist, mit einem Script von Twitter-User kekub, das kostenfrei auf GitHub zu haben ist, hinweist.

So lassen sich nämlich beliebig viele Widgets mit Inzidenzwerten für unterschiedliche Orte anlegen. Und das geht so: Zunächst muss die App geladen und gestartet werden. Über den Plus-Button oben rechts erstellst du ein neues Script und kopierst den Quellcode aus dem GitHub-Verzeichnis hinein. Wenn du jetzt noch oben links auf „Done“ tippst, ist der schwerste Teil schon geschafft.

Dein neues Script hört jetzt auf den wenig vielsagenden Namen „Untitled Script“. Um das zu ändern, tippst du rechts neben diesem Namen auf die drei Punkte, dann unten links auf das Symbol mit zwei Schaltern. Im oberen Bereich kannst du nun einen Namen vergeben, etwa „Covid-Inzidenz“.

Um das Script als Widget auf deinen Home-Bildschirm zu bringen, hältst du diesen an einer beliebigen Stelle kurz gedrückt, bis die App-Icons zu tanzen beginnen. Dann tippst du oben links auf das Pluszeichen. In der Übersicht der verfügbaren Widgets scrollst du runter, bis zu „Scriptable“ findest, wählst den Eintrag aus und tippst im nächsten Schritt auf „+ Widget hinzufügen”.

Damit erscheint ein Widget auf deinem Home-Bildschirm dessen Inhalt „Select script in Widget configurator“ ist. Um genau das zu tun, tippst du einfach auf das Widget und wählst im nächsten Bildschirm dein erstelltes Script aus.

Falls du nicht schnell genug bist und Widget und App-Icons ihren Tanz bereits beendet haben, kannst du einfach das Widget gedrückt halten und dann „Widget bearbeiten“ auswählen, um dann im nächsten Schritt unter „Script“ dein zuvor erstelltes Script auszuwählen.

Während dieses Prozesses bittet dich die App „Scriptable“ darum, ihr Zugriff auf deinen Standort zu gewähren. Das solltest du tun, da das Widget sonst nicht funktioniert.

Das war es auch schon: Ab sofort bekommst du die Corona-Inzidenz für den Ort (genauer: den Landkreis) angezeigt, an dem du dich aktuell aufhältst.





Weitere Orte definieren

Über diesen Weg kannst du übrigens beliebig viele Widgets auf deinem Home-Bildschirm anlegen. Nun ist es natürlich nur wenig sinnvoll, drei Widgets zu habe, die dir den aktuellen Wert für Kiel anzeigen. Deshalb kannst du jedes der so erstellten Widgets erneut gedrückt halten und „Widget bearbeiten“ auswählen. Im Feld „Parameter“ kannst du nun die Geo-Koordinaten des gewünschten Ortes in Dezimalschreibweise eintragen. Für Berlin (Mitte) wäre das zum Beispiel „52.52, 13.41“. Achte dabei darauf, das Komma bei den einzelnen Werten durch einen Punkt zu ersetzen und die Werte selbst durch ein Komma zu trennen.