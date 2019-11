Code with Apple: Neue Programmier-Workshops angekündigt

News

Am 3. Dezember wird Apple bekanntlich das letzte große Event des Jahres abhalten und dabei Apps und Spiele in den Fokus rücken. Während man Entwickler mit Awards auszeichnen wird, möchte Apple zur gleichen Zeit auch neue Entwickler ausbilden. Dazu hält das Unternehmen auch in diesem Jahr wieder kostenlose Workshops weltweit in den Apple Stores ab, um Ihnen die Grundlagen des Programmierens näherzubringen.