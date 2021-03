Kalender-App mit sattem Preisaufschlag: Calendars 5 wird bedeutend teurer

Deutlich mehr Optionen

Calendars 5 als Drittanbieter-App bietet dem User einige Optionen, die Apple mit seinem Standardkalender gar nicht pflegt oder gar nicht vorgesehen hat. Darüber hinaus lassen sich Aufgaben und Termine in einer Oberfläche verwalten.

Preis von Calendar 5 um über 400% gestiegen

Wer mit Fantastical nicht warm wurde, konnte sich bei Readdle für zwei verschiedene Kalender entscheiden: "Kalender von Readdle: Planer" oder Calendars 5. Erstere ließ sich zwar kostenfrei laden, kam aber mit unheimlich vielen Einschränkungen daher. Wollte man sich davon nicht gängeln lassen, konnte man verschiedene In-App-Käufe tätigen oder man griff gleich zum Pro-Abo für 21,99€ pro Jahr.

Dafür bekam man verschiedene Funktionen freigeschaltet: Die Termineingabe in natürlicher Sprache, die Nutzung mehrerer Accounts, Aufgaben, wiederkehrende Termine, Zusatzkalender, Erinnerungen und Wetter-Updates waren nun frei zugänglich. Allerdings war nicht Jeder bereit, für eine bessere Kalender-App so tief in die Tasche zu greifen.

Die Alternative Calendars 5 wurde hingegen zu einem Einmalpreis von 7 Euro angeboten und war wenig überraschend deutlich beliebter. Damit ist nun aber Schluss, Readdle erhöhte den Preis nun auf satte 32,99€ - dies entspricht einer Preissteigerung um mehr als 400%

Interessante Erklärung des Entwicklers

Die Macher von Readdle liefern zu der Preiserhöhung auch eine, sagen wir, spannende Erklärung mit. Man wolle, dass "Kalender von Readdle: Planer" und Calendars 5 ein einheitliches Design und den gleichen Funktionsumfang bieten. Daher ist eine Preisanpassung zwingend notwendig gewesen.

"Kalender von Readdle: Planer" bietet aber noch zusätzlich Wetter-Updates und "Interessante Kalender" an, ohne konkret darauf einzugehen, was sich der User darunter vorstellen kann. Kurz gesagt, das Abo bietet auf den ersten Blick also mehr als der Einmalkauf. Das legt im Zusammenhang mit der gigantischen Preiserhöhung den Verdacht nahe, potenzielle Interessenten von Calendars 5 doch lieber zum Abschluss eines Abos zu motivieren.

Besorgniserregend Entwicklung

Ob Sinn oder Unsinn eines Abos soll hier nicht diskutiert werden. Es ist aber auffällig, dass Entwickler im App Store nach wie vor gerne experimentieren und selbst alteingesessene Entwickler leider oft genug ohne entsprechende Ankündigung Ihr bisheriges Preismodell komplett über den Haufen werfen.

Hier die Schuld alleine bei den Anbietern von Apps zu suchen, greift aber zu kurz. Wir sehen hier vielmehr nun die Auswüchse, deren Grundstein Apple höchstselbst mit der Einführung von App-Abos im Jahr 2016 gelegt hat.