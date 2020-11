„Black-Friday-Week“ gestartet: Amazon Fire TV und Fire TV Sticks zum Superpreis

Bei Amazon kann man schon jetzt ein paar ordentliche Schnäppchen machen - vergleichen lohnt sich dabei. Der eigentliche Black Friday, das bekannte Shoppingevent aus den USA, findet erst am 27. November 2020 statt. Bis dahin kann man aber bei vielen Händlern schon jetzt richtig sparen.



Die Fire TV-Aktion:

Die Geräte bieten schnelles Streaming in Full HD an, mit bis zu 60 Frames pro Sekunde, Dolby Atmos-Unterstützung für Heimkino-Sound und Sprachbedienung. Über die Sticks bringt man mit wenigen Handgriffen zum Beispiel Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, ARD, ZDF, ProSieben, DAZN auf seinen Fernseher. Was viele nicht wissen: Man kann, muss aber kein Amazon Prime-Kunde sein, um die Funktionen zu nutzen. Der Amazon Stick bringt auch andere Dienste einfach auf deinen Fernseher.

Übrigens: Wer nicht online bestellen möchte, bekommt einige der Amazon Fire TV-Produkte auch bei Händlern vor Ort für kurze Zeit zu einem ähnlich guten Preis. MediaMarkt und Saturn haben zum Beispiel die Aktion ebenfalls angekündigt.