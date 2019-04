Das iPad Pro 2018 verzaubert durch sein elegantes Design. Leider liegt das Gerät aus Glas und Metall aber nur bedingt gut in der Hand. Es ist glatt und in der Handhabung mitunter sogar rutschig. Zudem zieht der edle Metallrücken kleinere Macken nahezu magisch an. Der Artwizz Rubber Clip iPad löst beide Probleme.

Die Rubber Clip Schutzhüllen sind bei den Berliner Apple-Puristen von Artwizz schon seit Jahren im Programm. Sowohl für Smartphones als auch für MacBooks ist der Rückseitenclip verfügbar. Jetzt ist das leicht anzubringende Case auch für das edle iPad Pro 2018 zu haben.

Rubber Clip: Leicht montiert, gut geschützt

Der Rubber Clip haftet ganz ohne Magnete und wird schlicht auf das iPad geklippt. Dabei spart der Rückseiten schützende iPad Clip sowohl Kamera und Blitz als auch Lautsprecher und Mikrofon, USB-C- Buchse und Tasten exakt aus. Auch an den Apple Pencil wurde gedacht. Dieser lässt sich mit der Hülle am iPad wie gehabt magnetisch befestigen und laden.

(Bild: Artwizz)

Insbesondere der Rücken des iPad ist anfällig für Gebrauchsspuren: Ein einfacher Ring kann böse Kratzer hinterlassen und manchmal genügt es auch schon, das iPad auf einem Tisch abzulegen. Das Artwizz Case schützt effektiv vor dieser Art von Gebrauchsspuren. Auch die gummierte Beschichtung des iPad Clip überzeugt: Sie verleiht dem iPad Pro deutlich mehr Grip, sodass es nicht mehr so einfach aus der Hand rutscht. Außerdem erweist sich die Soft-Touch-Beschichtung als besonders abriebbeständig. Auch nach Tagen in Gebrauch waren keinerlei blanke Stellen oder ähnliche Abnutzungsspuren am Rubber Clip zu erkennen.

Der Artwizz Rubber Clip auf einen Blick

leicht am iPad Pro anzubringen und auch rückstandsfrei wieder zu entfernen

passgenau gefertigt, exakt platzierte Aussparungen – auch für den Pencil

optimaler Schutz der Rückseite und Kanten vor Kratzern und Abnutzung

gummierte Beschichtung für mehr Grip

für das iPad Pro 11“ (2018) und iPad Pro 12,9“ (2018) erhältlich

(Bild: Artwizz)

Artwizz Rubber Clip für das iPad: Preise und Verfügbarkeit

Das iPad Case Rubber Clip ist in schickem Schwarz für das iPad Pro 11“ (2018) und iPad Pro 12,9“ (2018) im Fachhandel und direkt bei Artwizz erhältlich. Artwizz führt darüber hinaus weiteres Zubehör für beide iPad-Pro-Varianten, etwa das „SecondDisplay“, einen Displayschutz aus Echtglas, die Neopren-Schutzhülle „Neoprene Sleeve“ sowie diverse Ladegeräte und Kabel.

