Erkenne dein Magischen Potential

Ein Desaster ist über die Welt der Zauberei hereingebrochen, das dafür sorgt, dass Findbare Gegenstände - magische Artefakte, Geschöpfe, Menschen, ja sogar Erinnerungen - auf geheimnisvolle Weise in der Muggelwelt auftauchen. Als neuer Rekrut der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts arbeitest du mit Hexen und Zauberer aus aller Welt zusammen, um das Rätsel dieses Desasters zu lösen und Magie vor den Muggeln geheimzuhalten.

Magie ist überall um dich herum

Wenn du hinausgehst und die Welt erforschst, tauchen Magiespuren auf deiner Karte auf, die auf Fundorte von Findbaren Gegenständen hinweisen. Diese Spuren befinden sich an verschiedenen Orten in der realen Welt und lösen in der erweiterten 360-Grad-AR detailreiche 3D-Begegnungen aus. Du musst eine Vielzahl von Zaubersprüchen nutzen, um die schützende Magie, die die Findbaren Gegenstände umgibt, zu besiegen und sie sicher in die magische Welt zurückzubringen. Halte Ausschau nach anderen Dingen, die dir auf deiner Reise behilflich sein werden, einschließlich Gasthäusern, die Zauberenergie auffüllen, Zutaten, die zum Brauen von Tränken verwendet werden können, und sogar Portschlüsseln, die dich zu legendären Orten der magischen Welt bringen können.

Vereint stärker

Versammle deine Freunde, um noch größere magische Kunststücke wie Zauberer-Herausforderungen zu meistern, kooperative Mehrspielerkämpfe in Echtzeit gegen gefährliche Gegner. Um die stärkeren Bedrohungen zu überwinden und seltenere Findbare Gegenstände zu entdecken, musst du dich mit anderen Hexen und Zauberern zusammenschließen und Strategien entwickeln und dich auf verschiedene magische Berufe spezialisieren - Auror, Magizoologe und Professor - die jeweils ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, die zu verschiedenen Zeiten praktisch sind.