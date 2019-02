10.02.2019 - 19:25 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



10.02.2019 - 19:25 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

In Stockholm wollte Apple einen neuen Store bauen, der an einem der beliebtesten öffentlichen Parks der Stadt gelegen hätte. Die Bevölkerung sah das anders und Apple überarbeitete mehrmals seine Pläne, um doch noch bauen zu können. Daraus wird jetzt aus einem anderen Grund nichts.

Nicht die Bevölkerung der Stadt Stockholm sondern die Stadt selbst hat nun Apples Plänen ein jähes Ende beschert. Der Store passt einfach einfach nicht in das Gesamtbild des Parks. So bietet Apple das Grundstück, auf dem der Apple Store entstehen sollte, zum Verkauf an.

Es hätte der vierte Apple Store in Schweden sein sollen. Die schwedische Öffentlichkeit durfte während des langen Entscheidungsprozesses schriftlich kommentieren, was sie an den Entwürfen gut oder schlecht fan. Darüber hinaus wurden 24 lokale Behörden und Gremien eingeladen, ihre eigenen Gedanken einzubringen.

Geplant war eine lange, flache Glasstruktur, die dem Design des Besucherzentrums des Apple Parks sehr ähnlich ist. Geschwungene Kanten, eine Holzdecke und glatte Kalksteinwände prägen das Design, das von Foster + Partner entwickelt wurde.

Das hatte im Endeffekt alles keinen Sinn. Die Bevölkerung wollte ihren „Kungsträdgården“ nicht mit einem Apple Store verunstaltet wissen.

Nach einem Bericht von AppleInsider will Apple für das Grundstück 179 Millionen Kronen (rund 17 Millionen Euro) haben. Damit würde Apple einen deutlichen Gewinn machen, denn bezahlt wurden damals 129 Millionen Kronen (ca. 12,3 Millionen Euro).

