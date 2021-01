Apple Watch 7: Leak verrät neues Feature

Apple positioniert die Apple Watch bereits seit ihrer Vorstellung im Herbst 2014 als Gesundheits- und Fitnessgerät. Während die Uhr natürlich bei Workouts unterstützt und dich stets auf dem Laufenden hält, kann sie zudem zahlreiche Vitalwerte messen. Neben dem Puls, Herzrhythmusstörungen und dem Blutsauerstoffgehalt erkennt sie deinen Kalorienverbrauch, Bewegungen sowie Stehstunden. In der Nacht überwacht sie auf Wunsch auch deinen Schlaf und gibt dir Tipps für eine bessere Nacht. In 2021 soll ein weiterer Wert hinzukommen.

Blutzucker mit der Apple Watch messen: Wann ist es soweit?

Seit mehr als eineinhalb Jahren wird spekuliert, dass Apple der Apple Watch einen neuen Sensor spendieren möchte, um den Blutzucker zu messen. Hinweise gab es darauf bereits zahlreiche und auch CEO Tim Cook soll bereits ein externes Gerät getestet haben. Allerdings sagt er zuvor schon, dass man an medizinische Anwendungen mit großen Respekt herangeht, um Zwischenfälle zu verhindern. Aus diesem Grund müssen die Sensoren präzise funktionieren. Wie es gehen kann, zeigte man bereits mit der EKG-Funktion, die man mit der Apple Watch Series 4 einführte.

Laut der koreanischen Website ET News sollen sowohl Apple als auch Samsung später in diesem Jahr eine Smartwatch mit einem Blutzucker-Sensor vorstellen. Weiter verweist man auf den Umstand, dass Apple sich in diesem Zusammenhang schon einige Patente sichern konnte. Dabei soll eine nicht invasive Technologie zum Einsatz kommen, um den Träger möglichst wenig zu stören. Die Hersteller setzen daher auf Infrarot-Sensoren, sodass die Frage aufkommt, ob vielleicht schon die vorhandenen Sensoren diese Aufgabe übernehmen könnten.

Was haltet ihr davon? Seid ihr von Diabetes betroffen und müsst daher regelmäßig euren Blutzucker messen? Würdet ihr diese elegante Variante bevorzugen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.