17.09.2019 - 12:00 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Magnetische Interferenzen stören den Kompass in der neuen Apple Watch (Bild: Apple)

Der eingebaute Kompass stellt ein Novum dar bei der Apple Watch Series 5. Allerdings stören Magnete das Instrument zur Bestimmung der Himmelsrichtungen und damit auch Magnete, die Apple selbst in einigen Armbändern für die eigene Smartwatch verkauft. Diese Hinweise sind zu finden im Kleingedruckten im Apple Online Shop etwa bei dem beliebten Apple Watch Milanaise Armband aus Edelstahl und anderen.

Gemacht für die Apple Watch Series 5 und passend für alle vorherigen Versionen der Apple Watch, preist Apple das Apple Watch Milanaise Armband aus Edelstahl an. Es kostet 99 Euro. Und trotzdem kann das komplett magnetische und damit stufenlos verstellbare geschmeidige Edelstahlgeflecht den eingebauten Kompass in der neuen Apple Watch Series 5 stören und die Bestimmung der Himmelsrichtungen beeinträchtigen. So informiert Apple im Kleingedruckten auf der entsprechenden Produktseite im Apple Shop.

Analog gilt die Einschränkung für das Lederarmband mit Schlaufe, das in den drei Farbrichtungen Sonnengelb, Sattelbraun und Schwarz und zum Preis von 99 Euro angeboten wird. Dabei handelt es sich um ein handgefertigtes Lederarmband aus dem italienischen Arzignano. Ein besonders behutsamer Walkprozess bringt die genarbte Oberflächenstruktur des Naturmaterials schöner zur Geltung. Aber mit den im weichen abgesteppten Leder verborgenen Magneten kann man das Armband zwar einfach um das Handgelenk legen aber auch die neue Kompass-Funktion der Apple Watch Series 5 stören.

Seit dem iPhone 3GS nutzt Apple im iPhone einen Magnetometer als Instrument. Da der Erdmagnetismus lediglich ein schwaches Signal ist, können Magnete in der Umgebung des Sensors dessen empfindliche Messungen überlagern und somit stören. Wenn man sich schon nicht auf Apple Maps verlassen kann wäre es doch zumindest sinnvoll sich auf den Kompass am Handgelenk verlassen zu können…

