24.04.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples Smartwatch gilt allgemein nicht als besonders haltbar, aber nun hat ein Surfer in den USA eine Apple Watch im Meer verloren, die nach sechs Monaten im Wasser immer noch funktionierte.

Der Surfer verlor die Uhr an der Küste Kaliforniens in der Nähe von Huntington Beach. Er versetzte sie am Ufer sofort in den Verloren-Modus, doch er fand sie nicht wieder, obwohl er eine Stunde am Strand suchte.

Einige Monate später fand sie ein Muschelsammler am Strand. Die Apple Watch funktioniert nach Angaben des Mannes, d.h. sie ließ sich aufladen und wieder booten. Nach einem Bericht des US-Senders KTLA wurden so auch die Kontaktinformationen des Besitzers gefunden, der das geliebte Stück wieder in die Arme schließen konnte. In der Zwischenzeit hatte er sich allerdings schon eine neue Apple Watch gekauft.

Die Uhr funktionierte wie am ersten Tag, das Display weist allerdings ein leicht milchiges Bild auf, was wohl durch das Salzwasser oder die Reibung mit dem Sand entstanden sein muss. Um welches Apple-Watch-Modell es sich handelte, wurde nicht bekannt.

Übrigens: Ab der Apple Watch Series 2 gibt es einen Modus für Wassersportler, der verhindert, dass das Display nicht aus versehen bedient wird. Der Grund: Das kapazitive Display ist vor allem unter Wasser empfänglich für Eingaben und könnte dabei ungewünschte Aktionen ausführen. Um den Wasser-Modus zu aktivieren, muss der NUtzer auf dem Zifferblatt vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen, um das Kontrollzentrum aufzurufen. Hier ist ein Tropfen-Symbol zu erkennen. Ein Fingertipp darauf sorgt dafür, dass die Apple Watch Series 2 für den Badespass bereit ist. Die Apple-Uhr ist nun auch für jegliche Interaktionen gesperrt.

Habt ihr auch so eine Verlust-Geschichte mit euerer Apple Watch erlebt? Wir würden gerne darüber mehr erfahren - schreibt eurer Erlebnis einfach in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels.

