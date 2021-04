Apple Watch Black Unity: Ausverkauf?

Amerikanische Käufer, die sich für die Limited Edition der Series 6 interessieren, können US-Online-Store von Apple derzeit nur die kleinere Größe mit 40 mm ausprobieren. Das größere Modell mit 44 mm scheint dagegen nicht mehr auf Lager zu sein

Ausverkauf liegt nahe

Da stellt sich natürlich schon die Frage, wieso das so ist. Da es sich hier um eine limitierte Edition handelt, tippen wir eher auf einen Abverkauf der Lagerbestände. Eine limitierte Auflage bleibt nur dann limitiert, wenn sie ausschließlich über einen gewissen Zeitraum verfügbar ist. Andererseits wäre der mit knapp zwei Monaten recht eng bemessen, die Black Unity-Edition wurde erst im Februar 2020 vorgestellt. Entdeckt wurde dieser Umstand übrigens vom brasilianischen Journalisten Pedro Henrique Nunes

Besonderes Armband und besonderes Zifferblatt

Das limitierte Modell der Sreies 6 zeichnet sich durch eine spezielle Farbgestaltung von Armband und Zifferblatt aus. Als Vorbild diente hier die panafrikanische Flagge. Auf dem Verschluss des Armband sind zudem die Worte "Wahrheit. Macht. Solidarität" via Lasergravur verewigt.

Ein Teil der daraus erzielten Einnahmen kommen dabei wie bei PRODUCT(RED) zudem einigen karitativen Einrichtungen zugute. Konkret handelt es sich dabei um diese globalen Organisationen: Black Lives Matter Support Fund, die Tides Foundation, das European Network Against Rassism, International Institute on Race, Equality and Human Rights, Leadership Conference Education Fund, NAACP Legal Defense and Education Fund, Inc., und Souls Grown Deep.

In Deutschland noch verfügbar

Mit einem kurzen Blick auf den deutschen Online Store von Apple können wir sagen, dass das größere Modell derzeit noch auf Lager ist und bestellt werden kann. Fairerweise müssen wir an der Stelle zudem erwähnen, dass sich das Black Unity Armband auch einzeln bestellen lässt. Dieser Umstand könnte auch ein Grund dafür sein, wieso die Limited Edition der Apple Watch obsolet wird.