19.08.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Wann ist der letzte Jailbreak für iOS öffentlich geworden? Es müssen mehrere Jahre sein - und nun gibt es einen für das brandneue iOS 12.4, weil Apple einen Fehler gemacht hat.

Nach einem Bericht des Magazins Motherboard hat ein Hacker einen Jailbreak für das nagelneue iOS 12.4 auf GitHub veröffentlicht, mit dem das Sicherheitskonzept von Apple ausgetrickst und Software von Drittanbietern installiert werden kann.

Apple hat eine Sicherheitslücke, die in iOS 12.3 beseitigt wurde, mit iOS 12.4 versehentlich wieder aufgerissen, heißt es in dem Bericht. So wurde der Jailbreak durch die Gruppe Pwn20wnd möglich und veröffentlicht. Offenbar funktioniert er mit allen aktuellen iPhones.

Apple wird vermutlich in den kommenden Tagen iOS 12.4.1 freigeben, um die Sicherheitslücke wieder zu schließen. In der Zwischenzeit sollte man sich vor allem als unwissender Anwender gut überlegen, ob man Software aus unbekannten Quellen installieren sollte. Theoretisch könnten Sie damit ihr iPhone ungewollt zur Wanze machen - aber natürlich auch viele Funktionen nutzen, die Apple Ihnen vorenthält. Nach einem Jailbreak lassen sich Apps installieren, die nicht von Apple autorisiert wurden.

Übrigens haben aufgrund der jahrelangen Jailbreak-losigkeit mehrere namhafte Repositories geschlossen. Repositories sind alternative App Stores. Das Cydia-Repository Modmyi archivierte Ende November 2017 seine Inhalte und nimmt keine neuen Apps mehr an, auch der Anbieter ZodTTD & MacCiti hat aufgegeben.

Wie seht ihr das? Ist ein Jailbreak eher eine gute Sache für die Nutzer und Entwickler oder sollte man von so etwas lieber die Finger lassen? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels, wir sind gespannt.

